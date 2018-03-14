Соотечественников, проживающих за рубежом, зовут переехать в Омск

27 марта 2018 года для соотечественников, которые живут за рубежом, проведут и нформационно-правовой день «Ты нужен в Омске!». Они смогут задать вопросы представителям органов исполнительной власти. Это мероприятие организуют Министерство труда и социального развития Омской области и Главное управление государственной службы занятости населения Омской области.