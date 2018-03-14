Соотечественников, проживающих за рубежом, зовут переехать в Омск
Мероприятие «Ты нужен в Омске!» пройдет в информационном центре государственной службы занятости населения Омской области.
Мероприятие «Ты нужен в Омске!» пройдет в информационном центре государственной службы занятости населения Омской области.
27 марта 2018 года для соотечественников, которые живут за рубежом, проведут и
Иностранцам в рамках государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом» помогут адаптироваться в нашем регионе. О порядке прохождения медицинского освидетельствования и получения полиса обязательного медицинского страхования, требованиях таможенного законодательства при ввозе товаров личного пользования и транспортных средств, пенсионном обеспечении и налогообложении доходов иностранных граждан расскажут сотрудники различных ведомств.
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