Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Русский, ты уже дохлый»: россиянам начали угрожать в Британии
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Виторган с женой оставили новорожденную дочь ради спектакля
Тиллерсон перед уходом обратился с призывом к России
Звезда «Большой перемены» рассказала, как простила мужу измену
Тест: помните ли вы историю «Дяди Степы»Сегодня 105 лет со дня рождения поэта Сергея Михалкова. Он придумал гимн России и первого советского супермена
«Будете стоять на коленях»: в ГД предупредили ЕС про ответ России
Украинский десантник напал на телеведущего Шейнина
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Сын Табакова обратился с просьбой ко всем – СМИ
СМИ: Путин может разрушить карьеру журналистки США
Шведская модель с «бесконечными» ногами покорила соцсети
Звезда «Большой перемены» рассказала, как простила мужу измену
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
8Венере Милосской сделали протезы
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
11:20 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе ограничили движение транспорта

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости Крым. В среду, 14 марта, на ряде улиц Севастополя будет временно ограничено движение транспорта. Соответствующий приказ местного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры размещен на сайте правительства города.

Источник: РИА "Новости"

Согласно документу, введены временные ограничения остановки и стоянки всех видов транспорта на площади Нахимова, на участке ул. Ленина (между площадями Суворова и Нахимова), на проспекте Нахимова, на участке ул. Советская (от ул. Воронина до ул. Ленина).

Кроме того, такие ограничения введены на улицах Марата, Минная, Мичурина, Мокроусова, Лермонтова, Большая Морская, на площадках для стоянки на улицах 4-я Бастионная, Капитанская, Вокзальная и Портовая.

Также ограничено движение транспорта по участку ул. Ленина (от площади Суворова до площади Нахимова), по проспекту Нахимова, по участку ул. Советская (от ул. Воронина до ул. Ленина).

Такие меры действуют с 00.00 до 14.00 и с 22.00 до отмены ограничения. Они не коснутся общественного транспорта и машин оперативных и экстренных служб города.

С 15.00 до 17.00 на указанных участках будет ограничено движение всех транспортных средств, за исключением троллейбусов.

Помимо того, в среду с 14.00 до 15.00 и с 17.00 до 22.00 будет прекращено движение всех видов транспортных средств по участку ул. Ленина от площади Суворова до площади Нахимова, по пр. Нахимова, по участку ул. Советская от ул. Воронина до ул. Ленина.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Константинов о запрете крымских СМИ на Украине: им правда – как вампиру свет
'Резиновая квартира' в Алуште вместила 69 иностранцев
В Британии в возрасте 76 лет скончался ученый Стивен Хокинг
Майли Сайрус обвинили в плагиате и требуют $300 млн
Как эволюционирует женское белье в эпоху борьбы с харрасментом
В России обсудили акцизы на соленые огурцы и квашеную капусту
СМИ узнали, как Трамп заставлял Тиллерсона есть завядший салат
СМИ узнали подробности смерти соратника Березовского в Лондоне
Компания в США выплатит $2 млн за взятки сотруднику Росатома
Спорт
«Для МЮ не случилось ничего нового»: обзор матчей 1/8 финала ЛЧ Английский "Манчестер Юнайтед" вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив на поле легендарного "Олд Траффорда" испанской "Севилье"
Авто
В ожидании премьеры: 5 фактов о новом Volkswagen Touareg Следующее поколение внедорожника Volkswagen вот-вот рассекретят — это случится 23 марта в Пекине. А пока фольксвагеновцы устроили в Испании закрытый предпоказ: прототипы в лёгком камуфляже и немного езды по асфальту
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 подешевел до официального старта продаж Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что флагман можно заказать почти на 10% дешевле РРЦ
Кино
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову Коллеги и друзья вспоминают легендарного артиста и выражают свои соболезнования
Недвижимость
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Названы самые опасные города мира
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
Виктория Дайнеко готовится к рождению второго ребенка Певица хочет вновь стать матерью.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь