В Севастополе ограничили движение транспорта
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости Крым. В среду, 14 марта, на ряде улиц Севастополя будет временно ограничено движение транспорта. Соответствующий приказ местного департамента транспорта и развития
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости Крым. В среду, 14 марта, на ряде улиц Севастополя будет временно ограничено движение транспорта. Соответствующий приказ местного департамента транспорта и развития
Согласно документу, введены временные ограничения остановки и стоянки всех видов транспорта на площади Нахимова, на участке ул. Ленина (между площадями Суворова и Нахимова), на проспекте Нахимова, на участке ул. Советская (от ул. Воронина до ул. Ленина).
Кроме того, такие ограничения введены на улицах Марата, Минная, Мичурина, Мокроусова, Лермонтова, Большая Морская, на площадках для стоянки на улицах 4-я Бастионная, Капитанская, Вокзальная и Портовая.
Также ограничено движение транспорта по участку ул. Ленина (от площади Суворова до площади Нахимова), по проспекту Нахимова, по участку ул. Советская (от ул. Воронина до ул. Ленина).
Такие меры действуют с 00.00 до 14.00 и с 22.00 до отмены ограничения. Они не коснутся общественного транспорта и машин оперативных и экстренных служб города.
С 15.00 до 17.00 на указанных участках будет ограничено движение всех транспортных средств, за исключением троллейбусов.
Помимо того, в среду с 14.00 до 15.00 и с 17.00 до 22.00 будет прекращено движение всех видов транспортных средств по участку ул. Ленина от площади Суворова до площади Нахимова, по пр. Нахимова, по участку ул. Советская от ул. Воронина до ул. Ленина.
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