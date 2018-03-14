В Севастополе ограничили движение транспорта

Источник: РИА "Новости"

Согласно документу, введены временные ограничения остановки и стоянки всех видов транспорта на площади Нахимова, на участке ул. Ленина (между площадями Суворова и Нахимова), на проспекте Нахимова, на участке ул. Советская (от ул. Воронина до ул. Ленина).

Кроме того, такие ограничения введены на улицах Марата, Минная, Мичурина, Мокроусова, Лермонтова, Большая Морская, на площадках для стоянки на улицах 4-я Бастионная, Капитанская, Вокзальная и Портовая.

Также ограничено движение транспорта по участку ул. Ленина (от площади Суворова до площади Нахимова), по проспекту Нахимова, по участку ул. Советская (от ул. Воронина до ул. Ленина).

Такие меры действуют с 00.00 до 14.00 и с 22.00 до отмены ограничения. Они не коснутся общественного транспорта и машин оперативных и экстренных служб города.

С 15.00 до 17.00 на указанных участках будет ограничено движение всех транспортных средств, за исключением троллейбусов.