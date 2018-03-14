Воронежцы предложили создать летнюю горку в Центральном парке

Власти Воронежа закончили принимать предложения горожан по проекту второй очереди реконструкции Воронежского центрального парка («Динамо»), сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе мэрии во вторник, 13 марта. Прием заявок стартовал 12 февраля 2018 года. За месяц горадминистрация получила 27 предложений.

Самой необычной стала идея по устройству летней горки для катания. Предполагается, что это будет установленная под наклоном «дорожка» из роликов, вращающихся при скатывании. Автор проекта предлагает продублировать такими сооружениями лестницы в парке. Кататься на таких горках смогут взрослые и дети старше семи лет.

Чаще всего воронежцы предлагали обустроить велодорожки, в частности, проложить велотропу от Центрального парка до спорткомплекса «Олимпик». Горожане предложили сделать на дорожках специальную разметку для велосипедистов и роллеров, оборудовать велопарковку. Кроме того, поступила идея поставить в парке скульптуры или оборудовать фотозоны.

В мэрии сообщили, что в ближайшее время начнется подготовка парка к теплому сезону: специалисты оценят состояние пешеходных дорожек, зеленых насаждений, детского игрового и спортивного оборудования. Также городские власти прорабатывают вопрос об организации общественного туалета в центральной части парка.

Контекст

Реконструкция Центрального парка («Динамо») началась в 2014 году. Автором концепции стал ландшафтный архитектор Оливье Даме. Во время первой очереди реконструкции в парке установили детские и спортивные площадки, отремонтировали лестницы, обустроили пруд, ручей с мостами, фонтан. Реконструировали «Зеленый театр». Кроме того, благоустроили площадку у памятника на месте боев Красной армии с немецко-фашистскими оккупантами в 1942—1943 годах. Первая очередь реконструкции обошлась в 301,1 млн рублей.

В августе 2016 года городские власти объявили, что на вторую очередь реконструкции Центрального парка понадобится в общей сложности 150 млн рублей из областного и городского бюджетов. Работы собираются начать уже в 2018 году.