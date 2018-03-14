Солист группы «Смысловые галлюцинации» споет для омичей бесплатно
Сергея Бобунца ждут в Омске уже в это воскресенье.
Сергея Бобунца ждут в Омске уже в это воскресенье.
Советник врио губернатора Омской области Александра Буркова Максим Ростов опубликовал на своей стене в соцсети «ВКонтакте» объявление о концерте лидера группы «Смысловые галлюцинации».
Сергей Бобунец исполнит «все хиты и гимны поколения» в рамках
«Приглашаю всех жителей и гостей Омска на БЕСПЛАТНЫЙ концерт легендарной группы!) Отлично проведем время!) Крым наш и это правильно», — пишет Максим Ростов.
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