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11:23 (мск), источник: Om1.ru

Солист группы «Смысловые галлюцинации» споет для омичей бесплатно

Сергея Бобунца ждут в Омске уже в это воскресенье.

Советник врио губернатора Омской области Александра Буркова Максим Ростов опубликовал на своей стене в соцсети «ВКонтакте» объявление о концерте лидера группы «Смысловые галлюцинации».

Сергей Бобунец исполнит «все хиты и гимны поколения» в рамках митинга-концерта «Крымская весна. Мы вместе!». Концерт будет бесплатным и пройдет на Соборной площади 18 марта, в 17:00.

«Приглашаю всех жителей и гостей Омска на БЕСПЛАТНЫЙ концерт легендарной группы!) Отлично проведем время!) Крым наш и это правильно», — пишет Максим Ростов.

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