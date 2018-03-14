Солист группы «Смысловые галлюцинации» споет для омичей бесплатно

Советник врио губернатора Омской области Александра Буркова Максим Ростов опубликовал на своей стене в соцсети «ВКонтакте» объявление о концерте лидера группы «Смысловые галлюцинации».

Сергей Бобунец исполнит «все хиты и гимны поколения» в рамках митинга-концерта «Крымская весна. Мы вместе!». Концерт будет бесплатным и пройдет на Соборной площади 18 марта, в 17:00.