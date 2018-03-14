Росздравнадзор оштрафовал за нарушения директора сети аптек в Татарстане

Надзорное ведомство провело внеплановую проверку после обращения одного из жителей республики. Оказалось, что в каждом аптечном пункте сети работает только один специалист со средним фармацевтическим образованием. Кроме того, в штатном расписании отсутствует должность заведующих аптечными пунктами.