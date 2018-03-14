Росздравнадзор оштрафовал за нарушения директора сети аптек в Татарстане
(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В Татарстане по решению мирового суда оштрафован директор ООО «Шифа», сообщает
(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В Татарстане по решению мирового суда оштрафован директор ООО «Шифа», сообщает
Надзорное ведомство провело внеплановую проверку после обращения одного из жителей республики. Оказалось, что в каждом аптечном пункте сети работает только один специалист со средним фармацевтическим образованием. Кроме того, в штатном расписании отсутствует должность заведующих аптечными пунктами.
Нехватка фармацевтов в аптеках — это грубое нарушение лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности и административное правонарушение.
Директор сети аптек оштрафован на 2 тыс. рублей. В настоящее время нарушения устранены.
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