Именем погибшего в Сирии воронежского лётчика Романа Филипова назвали самолёт

Источник: yamal.aero

Самолёту Sukhoi Superjet с бортовым номером RA-89073 присвоили имя Героя России Романа Филиппова, погибшего в Сирии при выполнении боевого задания. Об этом в среду, 14 марта, сообщила пресс-служба авиакомпании «Ямал», которой и принадлежит воздушное судно.

Фотографию борта представители компании разместили на своём официальном сайте.

Воронежский лётчик Роман Филипов погиб в Сирии 3 февраля. Пилот катапультировался из Су-25, но уже на земле оказался окружён боевиками. Офицер сражался из табельного оружия, а когда враги подошли слишком близко, подорвал себя гранатой. В сети появилось видео последних секунд жизни Романа, на нём отчётливо слышны последние слова воронежца — «Это вам за пацанов!».