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12:30 (мск), источник: Вести - Воронеж

Именем погибшего в Сирии воронежского лётчика Романа Филипова назвали самолёт

Судно принадлежит авиакомпании «Ямал».

Источник: yamal.aero

Самолёту Sukhoi Superjet с бортовым номером RA-89073 присвоили имя Героя России Романа Филиппова, погибшего в Сирии при выполнении боевого задания. Об этом в среду, 14 марта, сообщила пресс-служба авиакомпании «Ямал», которой и принадлежит воздушное судно.

Фотографию борта представители компании разместили на своём официальном сайте.

Видео
«Вести недели»: Последний бой Романа Филипова

Воронежский лётчик Роман Филипов погиб в Сирии 3 февраля. Пилот катапультировался из Су-25, но уже на земле оказался окружён боевиками. Офицер сражался из табельного оружия, а когда враги подошли слишком близко, подорвал себя гранатой. В сети появилось видео последних секунд жизни Романа, на нём отчётливо слышны последние слова воронежца — «Это вам за пацанов!».

Для большинства в стране поступок Романа — подвиг, а сам лётчик — безусловный герой и пример для подражания. Астроном из Москвы открыл звезду в память о погибшем майоре, а школе, в которой учился Филипов, присвоили имя Героя России.

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