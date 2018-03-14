Именем погибшего в Сирии воронежского лётчика Романа Филипова назвали самолёт
Судно принадлежит авиакомпании «Ямал».
Судно принадлежит авиакомпании «Ямал».
Самолёту Sukhoi Superjet с бортовым номером RA-89073 присвоили имя Героя России Романа Филиппова, погибшего в Сирии при выполнении боевого задания. Об этом в среду, 14 марта, сообщила
Фотографию борта представители компании разместили на своём официальном сайте.
Воронежский лётчик Роман Филипов погиб в Сирии 3 февраля. Пилот катапультировался из Су-25, но уже на земле оказался окружён боевиками. Офицер сражался из табельного оружия, а когда враги подошли слишком близко, подорвал себя гранатой. В сети появилось видео последних секунд жизни Романа, на нём отчётливо слышны последние слова воронежца — «Это вам за пацанов!».
Для большинства в стране поступок Романа — подвиг, а сам лётчик — безусловный герой и пример для подражания. Астроном из Москвы открыл звезду в память о погибшем майоре, а школе, в которой учился Филипов, присвоили имя Героя России.
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