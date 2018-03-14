Молодой новокузнечанин покупал партии наркотиков за криптовалюту
Организованную группу торговцев наркотиками задержали весной 2017 года.
Организованную группу торговцев наркотиками задержали весной 2017 года.
В Новокузнецке вынесен приговор лидеру преступной группировки, который оплачивал партии синтетических наркотиков криптовалютой.
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По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3, 4 и 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». 22-летний организатор преступной группы заключил досудебное соглашение и в деталях рассказал о преступлениях. Уголовное дело в его отношении было выделено в отдельное производство.
Оптовые партии наркотика организатор заказывал в Интернете, оплачивал их криптовалютой. Участники ОПГ забирали зелье из тайников в Кемерове и Новосибирске и на автомобилях перевозили в Новокузнецк. Машины они искали в сервисе поиска попутчиков.
Уголовное дело было передано в суд. Организатора преступной группы приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Остальные ждут вынесения приговора.
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