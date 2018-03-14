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11:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Молодой новокузнечанин покупал партии наркотиков за криптовалюту

Организованную группу торговцев наркотиками задержали весной 2017 года.

В Новокузнецке вынесен приговор лидеру преступной группировки, который оплачивал партии синтетических наркотиков криптовалютой.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, организованная преступная группа занималась торговлей «спайсом», «солью» и «скоростью». Злоумышленники распространяли наркотики через закладки. В группировку входили два закладчика, наркокурьер и организатор. Все они являются безработными местными жителями в возрасте от 20 до 30 лет. При личном досмотре у них обнаружили 100 клип-боксов с наркотиками синтетического происхождения. Также были проведены обыски в машинах и квартирах фигурантов. В общей сложности у них изъяли более 600 г синтетического наркотика, что является особо крупным размером.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3, 4 и 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». 22-летний организатор преступной группы заключил досудебное соглашение и в деталях рассказал о преступлениях. Уголовное дело в его отношении было выделено в отдельное производство.

Оптовые партии наркотика организатор заказывал в Интернете, оплачивал их криптовалютой. Участники ОПГ забирали зелье из тайников в Кемерове и Новосибирске и на автомобилях перевозили в Новокузнецк. Машины они искали в сервисе поиска попутчиков.

Уголовное дело было передано в суд. Организатора преступной группы приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Остальные ждут вынесения приговора.

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