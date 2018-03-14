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11:30 (мск), источник: РИАМО

Как прикрепиться к поликлинике в Подмосковье

Как прикрепиться к подмосковной поликлинике онлайн всего за один день, читайте в материале РИАМО.

Источник: РИА "Новости"

Способы прикрепления

С марта 2017 года появилась возможность подать заявление на прикрепление к поликлинике дистанционно, через портал государственных и муниципальных услуг Московской области.

При этом от старой поликлиники открепляться не нужно, открепление происходит автоматически.

Очная регистрация по-прежнему доступна, все документы можно подать лично, минуя портал госуслуг.

Кто имеет право на получение услуги

Прикрепиться к поликлинике может:

  • любой застрахованный гражданин РФ с полисом ОМС;
  • ряд иностранных граждан, в том числе имеющие вид на жительство, беженцы;
  • детей прикрепляют их родители, усыновители или попечители.

Как подать заявление

Для начала необходимо авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Если у вас нет аккаунта, его необходимо создать по адресу электронной почты.

Затем на сайте госуслуг Московской области заполняется электронное заявление, в котором указываются: фамилия, имя и отчество заявителя; дата рождения; адрес регистрации и/или пребывания; контактная информация.

Необходимые документы

Кроме того, понадобятся электронные цветные копии следующих документов:

 — полиса ОМС;.

 — паспорта гражданина РФ или иностранного гражданина/ удостоверения беженца/ другого документа, удостоверяющего личность заявителя;.

 — свидетельства о рождении, если ребенку меньше 14 лет;.

 — документа, подтверждающего полномочия заявителя, если он действует от чьего-либо лица (например, доверенности или опекунского удостоверения).

В наименовании файлов с копиями нужно указать название документов.

При первом посещении поликлиники потребуется предоставить в регистратуру оригиналы документов, указанных выше, а также СНИЛС. Это полностью завершит процедуру прикрепления.

При очной подаче документов в медучреждение могут потребовать ксерокопии документов, помимо подлинников.

Выбор медучреждения

Для прикрепления можно выбрать любую поликлинику, необязательно по месту регистрации. При этом следует учитывать, что вызов врача на дом из поликлиники, не обслуживающей территорию, на которой проживает пациент, будет невозможен.

На текущий момент прикрепление к профильным медучреждениям (стоматологической поликлинике, женской консультации) через портал не происходит, необходима очная подача документов.

Сроки прикрепления

Заявление регистрируется в тот же день, если было подано с понедельника по пятницу до 16.00, а если позже или в выходные, то на следующий рабочий день. Прикрепление происходит за один день.

Как убедиться, что вы прикреплены

Узнать, прикрепили вас к желаемому медучреждению или нет, можно несколькими способами:

  • в личном кабинете на портале госуслуг, куда будет направлен соответствующий электронный документ из медучреждения;
  • непосредственно в поликлинике;
  • по телефону: 8 (800)550−50−30;
  • также информация отобразится в Единой медицинской информационно- аналитической системе Московской области (ЕМИАС) или соответствующем приложении.

После этого можно сразу записываться на прием к врачу (если вы прикреплялись с временным полисом ОМС, запись онлайн будет недоступна.

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