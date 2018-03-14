Температура воздуха в Самарской области снова опустилась до рекордных отметок
В среду, 14 марта, в Самарской области снова был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха, сообщают в Приволжском УГМС.
В среду, 14 марта, в Самарской области снова был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха, сообщают в Приволжском УГМС.
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В Большой Глушице температура воздуха составила -27,5°С, перекрыв предыдущий минимум 1956 г. на 2,1°С.
Напомним, экстремально низкую температуру воздуха в Самарской области синоптики зафиксировали также 12 и 13 марта.
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