На стадионе «Самара Арена» установлено 34200 зрительских кресел pic.twitter.com/RTawEJPToX— Анна Ситник (@a_sit_nik) 14 марта 2018 г.
На «Самара Арене» установили 34,2 тысячи зрительских кресел
Всего их будет 45 тысяч.
Всего их будет 45 тысяч.
На стадионе «Самара Арена» установили 34 200 кресел. Об этом в своем микроблоге написала главный консультант департамента информационной политики правительства региона Анна Ситник.
Всего зрительских кресел будет 45 000. Именно столько вмещает спортивная арена.
Напомним, достроить стадион должны к началу апреля этого года. В конце месяца на нем пройдет первая игра — 28 апреля «Крылья Советов» сыграют с воронежским «Факелом» в рамках первенства ФНЛ.
А в
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