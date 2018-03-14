На «Самара Арене» установили 34,2 тысячи зрительских кресел

На стадионе «Самара Арена» установили 34 200 кресел. Об этом в своем микроблоге написала главный консультант департамента информационной политики правительства региона Анна Ситник.

Всего зрительских кресел будет 45 000. Именно столько вмещает спортивная арена.

Напомним, достроить стадион должны к началу апреля этого года. В конце месяца на нем пройдет первая игра — 28 апреля «Крылья Советов» сыграют с воронежским «Факелом» в рамках первенства ФНЛ.