Синоптики Татарстана предупреждают о метелях
(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). 15 марта в светлое время суток на территории Татарстана ожидаются метели.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). 15 марта в светлое время суток на территории Татарстана ожидаются метели.
Кроме того, в республике вероятны усиления
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