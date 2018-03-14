Старая Сарепта приглашает отпраздновать весеннее равноденствие

Жители и гости Волгограда смогут познакомиться с традициями праздника у разных народов России и мира, а также принять участие в интерактивной части программы.

Как рассказали в музее, этот праздник издревле считался особенной, почитаемой датой, когда продолжительность дня и ночи становится одинаковой. Этот день ознаменовывает передачу эстафеты от зимы весне и является удачным временем для магических ритуалов и новых свершений. Именно в этот день гостям предлагают попробовать мистическую еду и посетить мастер-класс по изготовлению «весеннего талисмана удачи».