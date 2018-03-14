Калининградцы установили рекорды чемпионата мира по плаванию в ледяной воде
В Таллине на чемпионате мира по плаванию в ледяной воде собралось 1400 спортсменов из 40 стран на соревнованиях, которые проходили в открытых бассейнах.
В Таллине на чемпионате мира по плаванию в ледяной воде собралось 1400 спортсменов из 40 стран на соревнованиях, которые проходили в открытых бассейнах.
Участвовали и представители Калининграда — сборная областного клуба ветеранов плавания «Прегель».
Министерство спорта Калининградской области сообщает, что их усилиями добыто 19 личных и 12 командных медалей.
Два рекорда мира обновила победительница всемирных игр и классического чемпионата мира среди ветеранов Наталья Алещенко.
Семь раз первым, трижды вторым и единожды третьим к финишу среди сверстников возрастной категории «70−74 года» приходил многократный чемпион мира по плаванию в ледяной воде,
Отличился и Сергей Дириндяев, проплывший 450 метров вольным стилем на бронзовую медаль возрастной категории «55−59 лет».
В активе калининградцев еще и три комплекта серебряных наград за эстафеты 4×25 брассом и 4×25 кролем в суммарных возрастных категориях «свыше 201 года» и «свыше 251 года».
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