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12:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Калининградцы установили рекорды чемпионата мира по плаванию в ледяной воде

В Таллине на чемпионате мира по плаванию в ледяной воде собралось 1400 спортсменов из 40 стран на соревнованиях, которые проходили в открытых бассейнах.

Участвовали и представители Калининграда — сборная областного клуба ветеранов плавания «Прегель».

Министерство спорта Калининградской области сообщает, что их усилиями добыто 19 личных и 12 командных медалей.

Два рекорда мира обновила победительница всемирных игр и классического чемпионата мира среди ветеранов Наталья Алещенко. Тренер-преподаватель калининградского спорткомплекса «Юность» быстрее всех соперниц по возрастной категории «60−65 лет» проплыла 25 и 50 метров брассом за 22,08 и 47,76 соответственно.

Семь раз первым, трижды вторым и единожды третьим к финишу среди сверстников возрастной категории «70−74 года» приходил многократный чемпион мира по плаванию в ледяной воде, тренер-преподаватель физкультурно-оздоровительного комплекса «Светлогорский» Вячеслав Тихонов.

Отличился и Сергей Дириндяев, проплывший 450 метров вольным стилем на бронзовую медаль возрастной категории «55−59 лет».

В активе калининградцев еще и три комплекта серебряных наград за эстафеты 4×25 брассом и 4×25 кролем в суммарных возрастных категориях «свыше 201 года» и «свыше 251 года».

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