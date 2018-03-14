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13:58 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Футболисты сборной России передали подарки двум нижегородским мальчишкам

Максим Долбунов из Лукоянова и Алексей Карамнов из Княгинина стали финалистами всероссийского конкурса «Детские мечты».

Максим Долбунов из Лукоянова и Алексей Карамнов из Княгинина Нижегородской области стали финалистами всероссийского конкурса «Детские мечты» и получили подарки от футболистов сборной России.

По условиям конкурса, любой болельщик российской сборной в возрасте до 14 лет мог рассказать о своей мечте в письме или видеообращении. В итоге футболисты получили около 3 тысяч обращений!

«Дети были со всей страны. Они писали нам большие личные письма, — рассказал полузащитник сборной России по футболу и ФК “Зенит” Далер Кузяев. — Рассказывали, как болеют за нас. Это очень мотивирует показывать хорошую игру! Среди финалистов много ребят, которые мечтают стать футболистами. Это очень здорово. Они просили у нас мячики, перчатки и другие вещи, чтобы тренироваться. Мы рады, что можем им помочь приблизиться к мечте».

9-летний нижегородец Максим Долбунов (он и сам посещает футбольную секцию 4 года) рассказал футболистам, что всей семьей планирует посетить матчи сборной России во время ЧМ-2018, а получить мечтает мяч Krasava с автографами сборной.

Алексей Карамнов стал одним из самых юных финалистов конкурса. Ему всего два года, но он уже очень любит пинать мяч и смотреть футбол по телевизору вместе с папой. Он попросил у футболистов мяч с автографами и форму сборной. 13 марта подарки вручили юным болельщикам.

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