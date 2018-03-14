Подмосковные дачи за год подешевели на 40%

«За отчетный период во всех форматах зафиксировано уменьшение средней цены предложения. Так, стоимость коттеджа сейчас составляет 13,3 млн руб., что ниже показателей начала 2017 года на 15,3%, цена дачи упала на 39,5% и оказалась равна 5,2 млн руб. Таунхаусы и дуплексы подешевели на 12% до 16,2 млн руб., земельные участки — на 13% до 2 млн руб.», — указано в сообщении компании.