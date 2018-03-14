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13:05 (мск), источник: RNS

Подмосковные дачи за год подешевели на 40%

Средняя стоимость дач на вторичном рынке Подмосковья за год снизилась на 40% до 5,2 млн рублей, сообщили в «Инком-Недвижимость». Коттеджи подешевели на 15,3% до 13,3 млн руб.

«За отчетный период во всех форматах зафиксировано уменьшение средней цены предложения. Так, стоимость коттеджа сейчас составляет 13,3 млн руб., что ниже показателей начала 2017 года на 15,3%, цена дачи упала на 39,5% и оказалась равна 5,2 млн руб. Таунхаусы и дуплексы подешевели на 12% до 16,2 млн руб., земельные участки — на 13% до 2 млн руб.», — указано в сообщении компании.

Риелторы прогнозируют дальнейшее снижение цен на 10−15% на фоне падения спроса на вторичном рынке загородной недвижимости, связанного с отсутствием денег у населения и страхом нерациональных трат.

«По моим прогнозам, продажи на вторичном рынке не покажут в наступившем сезоне значительной отрицательной или, тем более, положительной динамики, а цены могут снизиться еще на 10−15%», — приводятся в сообщении слова директора департамента загородной недвижимости «Инком-Недвижимость» Андрея Кройтора.

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