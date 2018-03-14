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12:32 (мск), источник: ТАСС

Региональные соревнования JuniorSkills в Новосибирске пройдут по 30 компетенциям

НОВОСИБИРСК, 14 марта. /ТАСС/. Третий региональный чемпионат профессиональной подготовки и профориентации школьников JuniorSkills пройдет в Новосибирской области по 30 рабочим и инженерным компетенциям, что вдвое больше, чем на первом соревновании два года назад.

Об этом сообщила в среду журналистам заместитель начальника управления образовательной политики министерства образования региона Елена Плетнева.

«В этом году JuniorSkills пройдет по 30 компетенциям, а начинали мы в 2016 году с 15. Каждый год мы добавляем новые компетенции, которых даже еще на уровне России нет, например, кулинарное дело появилось в этом году. Два года назад мы впервые представили компетенцию по лабораторно-химическому анализу, которую потом приняли на уровень всероссийских соревнований, но наши ребята по этой профессии продолжают занимать первые места в стране», — отметила Плетнева.

Среди заявленных профессий, по которым будут соревноваться 299 школьников от 10 до 17 лет со всей области, также есть сити-фермерство, интернет вещей, кровельные работы по металлу, электромонтажные работы и дизайн умной одежды. Как уточнила ТАСС Татьяна Колесникова, региональный координатор движения JuniorSkills, одни из самых интересных проектов будут на презентации беспилотных систем. Как показала практика прошлых лет, изучение дронов привело участников JuniorSkills к созданию школьных технопредпринимательских компаний по конструированию беспилотников.

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«У нас в прошлом году в первый раз прошла компетенция по созданию беспилотных летательных систем. Дети <…> пробуют выйти на рынок со своими беспилотниками или программами для таких летательных аппаратов», — сказала Колесникова.

Третий региональный чемпионат JuniorSkills пройдет в Новосибирске в рамках образовательной выставки «Учсиб-2018» с 15 по 17 марта. Судить соревнования будут 30 главных и 90 технических экспертов. Ранее сообщалось, что команда Новосибирской области завоевала восемь золотых и 12 серебряных медалей на чемпионате корпораций JuniorSkills в Сколково в декабре 2017 года, где школьники создавали реальные проекты — например, придумывали вендинговый (торговый) аппарат для продажи фермерских продуктов.

Программа ранней профориентации и основ профессиональной подготовки школьников JuniorSkills появилась в 2014 году как часть международного движения WorldSkills, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального мастерства.

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