Каши переел
Ради славы украинец превратил сына в бодибилдера, но
Ради славы украинец превратил сына в бодибилдера, но
Ричард Сандрак начал ходить в тренажерный зал чуть ли не раньше, чем в принципе ходить: его переехавший из Украины в США отец мечтал сделать из мальчика нового Шварценеггера. Много лет отец, мать, тренеры и менеджеры пытались сделать из подростка новую кинозвезду, но в результате повзрослевший маленький Геркулес очутился совсем не там, где хотели бы его родители. «Лента.ру» рассказывает историю юного бодибилдера.
Малыш-крепыш
Ричард Сандрак родился в одной из деревушек на Украине в апреле 1992 года, но уже в два года вместе с родителями переехал в США. Его отец Павел был профессиональным тхэквондистом, а мать Елена участвовала в соревнованиях по
Как только ребенок начал ходить, отец добавил к легким тренировкам боевые искусства и отвел сына в тренажерный зал. Понимая, что ребенок делает успехи, Павел Сандрак перевез семью из менее престижной Пенсильвании в Калифорнию, поближе к Голливуду. Там они и познакомились с тренером Фрэнком Джардиной, который разглядел в мальчике потенциал и пообещал сделать из него звезду. При первой встрече с тренером отец попросил Ричарда показать, на что он способен. Мальчик подпрыгнул и сделал три удара ногой до того, как приземлился.
Вскоре Ричард уже выступал под псевдонимом «маленький Геркулес» в самых известных
По словам отца, в его теле был всего один процент жира, что, впрочем, считается крайне нездоровым.
Однако за славой Сандрака стояли изнурительные тренировки и сложные отношения с отцом. И если до поры до времени ему удавалось скрывать это от осаждавших его журналистов, то в 2004 году, когда мальчику было 11 лет, сказка кончилась: Павла Сандрака посадили в тюрьму за домашнее насилие — он сломал жене запястье и нос. Полицию тайком вызвал Ричард и попросил подъехать к дому с выключенными сиренами — он не знал, как отреагирует на появление полицейских его отец.
После этого и ребенка, и его тренера как подменили.
До десяти лет мальчику не давали общаться с другими детьми, за малейшую провинность заставляли приседать по 300 раз и отжиматься по 600 раз и кормили только белой фасолью. То, что прежде он обо всем этом помалкивал, тренер объяснил тем, что старший Сандрак угрожал его убить.
Первая пицца и кинопровал
После того как отца посадили в тюрьму, Ричард перестал с ним общаться и на
Он тренировался по полтора часа пять раз в неделю и сидел на спортивной диете, казавшейся ему раем после строгого меню из белой фасоли. Впрочем, график тренировок мальчик теперь соблюдал только перед съемками. С появлением менеджера его жизнь вообще резко изменилась: Ричард узнал, какова на вкус пицца, и иногда мог целый день бездельничать, как самый обычный подросток.
Елена Сандрак общалась с журналистами с осторожностью: она отрицала, что муж издевался над Ричардом, о своих же отношениях с супругом отказывалась говорить в принципе. И хотя допускала, что методы воспитания Павла вызывали у нее беспокойство, настаивала, что сына никогда ни к чему не принуждали — якобы ребенок сам начал заниматься в тренажерном зале, тягать штанги и гантели.
Под пристальным взором менеджера Ричард подтверждал версию матери: «Меня никогда не заставляли тренироваться или делать
Гарсиа не только помогал подростку в общении с журналистами, но и спродюсировал 3D-фильм «Приключения маленького Геркулеса» с Ричардом Сандраком в главной роли и при участии рестлера Халка Хогана. Менеджер также планировал снять мальчика в нескольких фильмах о боевых искусствах («Вроде “Карате-пацана”, но с добавлением хип-хопа», — анонсировал Гарсиа), но Геркулес настолько не понравился зрителям, что амбициозные мечты пришлось оставить. Спустя два года Ричард появился еще в одном фильме, но также был крайне холодно встречен публикой.
Из каскадеров в квантовые физики
В последний раз журналисты обратили внимание на маленького Геркулеса в 2015 году. К 23 годам Ричард Сандрак полностью разочаровался в бодибилдинге, занятиях в тренажерном зале и актерской карьере. На жизнь изрядно пополневший молодой человек зарабатывал каскадерством: работал в шоу Waterworld в
Ричард гордится своим прошлым и не считает нужным его скрывать. Он все еще уверен (или хочет это показать), что в его жизни не было ничего особенного: не всем талантливым детям удалось прославиться, став взрослыми. Чтобы поддерживать форму, он ездит на скейтборде, бегает по лестницам и подтягивается. Он признается, что мечтает заниматься квантовой физикой и работать инженером в NASA, и считает, что вполне на это способен.
Екатерина Климушкина
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