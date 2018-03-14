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12:41 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Волгодонске открыли новый детский сад на 120 мест

13 марта в Волгодонске открыли новый детский сад «Казачок» на 120 мест. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Всего на строительство объекта было направлено более 170 миллионов рублей, из них 121,5 миллиона рублей — средства областного бюджета.

На оснащение учреждения потратили более 8 миллионов рублей.

В детском саду оборудовали физкультурный и музыкальный залы. Здание оснастили пожарной сигнализацией, камерами видеонаблюдения. Закупили современную детскую мебель, игрушки, развивающие игры.

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