В Волго-Ахтубинской пойме готовятся к паводку

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе облкомприроды, в настоящее время из обследованных 135 водопропускных сооружений очистка будет проводиться на 100 объектах. Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация на капремонт и строительство еще 10 объектов. «Собственникам и организациям, в управлении которых находятся водопропускные сооружения, рекомендовано благоустроить прилегающие территории», — пояснили в комитете экологии. Отметим, что на сегодняшний день расчищены от растительности 20 сооружений в Клетском, Куйбышевском, Ахтубинском сельских поселениях и городе Краснослободске Среднеахтубинского района.