В Волго-Ахтубинской пойме готовятся к паводку
Специалисты приступили к очистке гидротехнических объектов от деревьев и кустарников на территории
Специалисты приступили к очистке гидротехнических объектов от деревьев и кустарников на территории
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Добавим, что вопросами паводковых вод и обводненности поймы будет заниматься специально созданное подразделение — «Дирекция водохозяйственного строительства».
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