В дни ЧМ-2018 по Самаре пустят 8 специальных спортивных маршрутов

Источник: Pro Город Самара

В Самаре в дни чемпионата мира по футболу 2018 пустят новые маршруты с буквой «С». Их будет 8 или 9. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента транспорта администрации Самары Александр Ерополов.

По его словам, из 225 автобусов уже закупили 100 новых МАЗов, 60 автобусов передадут из Тольятти, остальные будут самарские.

— Ездить на них может любой человек бесплатно до Самара-Арены. Но болельщики, которые будут ездить на этих автобусах должны будут предъявить специальную карту. В самом транспорте усилят наблюдение за салоном и поставят несколько виде-камер, — рассказал Александр Ероплов.