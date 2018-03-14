В дни ЧМ-2018 по Самаре пустят 8 специальных спортивных маршрутов
Половина автобусов новая.
Половина автобусов новая.
В Самаре в дни чемпионата мира по футболу 2018 пустят новые маршруты с буквой «С». Их будет 8 или 9. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента транспорта администрации Самары Александр Ерополов.
По его словам, из 225 автобусов уже закупили 100 новых МАЗов, 60 автобусов передадут из Тольятти, остальные будут самарские.
— Ездить на них может любой человек бесплатно до
Коме того, он уточнил, что интервал между автобусами будет 2−3 минуты. Планируется, что автобусы будут делать около 5 остановок.
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