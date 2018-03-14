Праздник «Крымская весна-2018» в Новосибирске — программа

Праздничный концерт под названием «Россия. Севастополь. Крым» пройдет в рамках фестиваля «Крымская весна» 18 марта в Новосибирске. В четырехчасовом праздничном шоу примут участие около 300 артистов. Завершится концерт выступлением Александра Маршала и праздничным салютом, который по времени совпадет с окончанием голосования на избирательных участках — 18 марта пройдут выборы Президента РФ.

«Мы не будем это мероприятие политизировать. Хочется, чтобы люди пришли и послушали хорошую музыку, — отметил врио министра культуры НСО Игорь Решетников. — В этом году мы собирались привезти в Новосибирск севастопольский “Театр танца”, но, к сожалению, у них скончался художественный руководитель, поэтому гастроли отложили на осень. Мы надеемся, они у нас все же побывают. У них замечательный “Театр танца”, но они практически не гастролировали по России — только за рубежом».