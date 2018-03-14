Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Армия Сирии задержала колонну американских наемников ЧВК
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Виктория Дайнеко готовится к рождению второго ребенка
Выступление российской фигуристки Трусовой потрясло весь мир
«Богиня мистики»: Ирина Безрукова перевоплотилась в вампиршу
Философия в будуаре и за его пределамиКуда эволюционирует женское белье в эпоху борьбы с домогательствами.
Угроза США Севморпути: успеет ли Россия принять ответные меры
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Сын Табакова обратился с просьбой ко всем – СМИ
Интервью с Путиным может сломать карьеру репортера
Шведская модель с «бесконечными» ногами покорила соцсети
Звезда «Большой перемены» рассказала, как простила мужу измену
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
12:41 (мск), источник: VN.ru

Праздник «Крымская весна-2018» в Новосибирске — программа

Фестиваль «Крымская весна» пройдет в центре Новосибирска 18 марта — в День четвертой годовщины воссоединения с Крымом. В программе — выступления вокальных и хореографических ансамблей, хедлайнером шоу станет бывший участник группы «Парк Горького», заслуженный артист России Александр Маршал. Завершится концерт праздничным фейерверком.

Праздничный концерт под названием «Россия. Севастополь. Крым» пройдет в рамках фестиваля «Крымская весна» 18 марта в Новосибирске. В четырехчасовом праздничном шоу примут участие около 300 артистов. Завершится концерт выступлением Александра Маршала и праздничным салютом, который по времени совпадет с окончанием голосования на избирательных участках — 18 марта пройдут выборы Президента РФ.

16.00 — начало концерта на площадке в Театральном сквере перед Оперным театром (Внимание для водителей! Перекрытия площади Ленина не будет);.

16.10 — 19.00 — праздничный концерт с участием творческих коллективов области:

— вокальный ансамбль «Кашалот»;.

— «Бридж-квартет»;.

— студия современного танца «Драйв»;.

— солисты: Карен Мовсесян, Дарья Шувалова, Алексей Крыжановский, Анастасия Лысякова, Юлия Смирнова;.

— ансамбль песни и танца «Чалдоны»;.

— вокальный ансамбль «Славяне»;.

— дуэт «Ягода»;.

— народный хореографический ансамбль «Сибирские узоры».

19.00 — начало праздничного концерта с участием приглашенной группы «Маршал»;.

19.50−20.00 — праздничный фейерверк в Первомайском сквере Новосибирска.

Напомним, в 2014 году Крым официально вошел в состав Российской Федерации. Присоединение этих территорий было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым.

На пресс-конференции, посвященной фестивалю «Крымская весна», врио министра культуры НСО Игорь Решетников напомнил, что Новосибирск и Севастополь — города-побратимы.

«Мы не будем это мероприятие политизировать. Хочется, чтобы люди пришли и послушали хорошую музыку, — отметил врио министра культуры НСО Игорь Решетников. — В этом году мы собирались привезти в Новосибирск севастопольский “Театр танца”, но, к сожалению, у них скончался художественный руководитель, поэтому гастроли отложили на осень. Мы надеемся, они у нас все же побывают. У них замечательный “Театр танца”, но они практически не гастролировали по России — только за рубежом».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Будущее, которое определяем мы
Песков: Кремль не приемлет языка ультиматума со стороны Лондона
В Британии в возрасте 76 лет скончался ученый Стивен Хокинг
Каши переел. Что стало с самым сильным мальчиком в мире
ВЭБ назвал сроки повышения пенсионного возраста в России
Стали известны причины отставки госсекретаря США Тиллерсона
Как эволюционирует женское белье в эпоху борьбы с харрасментом
В России обсудили акцизы на соленые огурцы и квашеную капусту
Спорт
«Для МЮ не случилось ничего нового»: обзор матчей 1/8 финала ЛЧ Английский "Манчестер Юнайтед" вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив на поле легендарного "Олд Траффорда" испанской "Севилье"
Авто
В ожидании премьеры: 5 фактов о новом Volkswagen Touareg Следующее поколение внедорожника Volkswagen вот-вот рассекретят — это случится 23 марта в Пекине. А пока фольксвагеновцы устроили в Испании закрытый предпоказ: прототипы в лёгком камуфляже и немного езды по асфальту
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову Коллеги и друзья вспоминают легендарного артиста и выражают свои соболезнования
Недвижимость
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
Виктория Дайнеко готовится к рождению второго ребенка Певица хочет вновь стать матерью.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь