Опра Уинфри сделала себе ванну из оникса в форме своего тела
Телеведущая поделилась «интимными» подробностями.
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Телеведущая поделилась «интимными» подробностями.
64-летняя американская телезвезда Опра Уинфри просто помешана на ванных. В своих многочисленных интервью она не раз признавалась в этой своей слабости, рассказывая о секретах идеального водного расслабления.
В эфире шоу Джеймса Кордона The Late Late Show Опра призналась, что, перепробовав множество различных вариаций, она сделала себе персональную эксклюзивную ванну ручной работы из мрамора и оникса, повторяющую формы ее тела.
Свою любовь к ванным Уинфри объясняет сложным детством, когда она росла в очень маленькой квартире и толком не могла помыться.
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