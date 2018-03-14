Опра Уинфри сделала себе ванну из оникса в форме своего тела

64-летняя американская телезвезда Опра Уинфри просто помешана на ванных. В своих многочисленных интервью она не раз признавалась в этой своей слабости, рассказывая о секретах идеального водного расслабления.

В эфире шоу Джеймса Кордона The Late Late Show Опра призналась, что, перепробовав множество различных вариаций, она сделала себе персональную эксклюзивную ванну ручной работы из мрамора и оникса, повторяющую формы ее тела.

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