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14:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Парковку на улице Загоскина в Иркутске запретят с 3 апреля

Такое решение приняли, поскольку рядом находится школа.

Источник: Комсомольская правда

Внимание, автомобилисты! С 3 апреля на улице Загоскина в Иркутске закроют парковку. Скоро там появится знак «кирпич», и водителям придется подыскивать другую территорию поблизости, где можно оставлять машины.

— Парковку решили запретить из-за того, что она расположена прямо вдоль здания 23-й школы, — поясняют в пресс-службе администрации Иркутска. — Нужно обеспечить безопасность для ребят, которые каждый день проходят мимо.

Кроме того, с 16 марта по 18 марта, а также с 23 марта по 25 марта частично ограничат проезд автомобилей по улице Напольной неподалеку от пересечения с переулком Динамо. На этом участке пройдет аварийный ремонт водопроводных сетей.

Напомним, с 14 по 21 марта ограничат проезд по улице Красного Восстания поблизости от пересечения с переулком Аркадия Сударева, а с 14 по 16 марта ограничат проезд по улице Красных Мадьяр на пересечении с Байкальской.

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