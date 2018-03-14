Парковку на улице Загоскина в Иркутске запретят с 3 апреля

Источник: Комсомольская правда

Внимание, автомобилисты! С 3 апреля на улице Загоскина в Иркутске закроют парковку. Скоро там появится знак «кирпич», и водителям придется подыскивать другую территорию поблизости, где можно оставлять машины.

— Парковку решили запретить из-за того, что она расположена прямо вдоль здания 23-й школы, — поясняют в пресс-службе администрации Иркутска. — Нужно обеспечить безопасность для ребят, которые каждый день проходят мимо.

Кроме того, с 16 марта по 18 марта, а также с 23 марта по 25 марта частично ограничат проезд автомобилей по улице Напольной неподалеку от пересечения с переулком Динамо. На этом участке пройдет аварийный ремонт водопроводных сетей.