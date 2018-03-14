Парковку на улице Загоскина в Иркутске запретят с 3 апреля
Такое решение приняли, поскольку рядом находится школа.
Такое решение приняли, поскольку рядом находится школа.
Внимание, автомобилисты! С 3 апреля на улице Загоскина в Иркутске закроют парковку. Скоро там появится знак «кирпич», и водителям придется подыскивать другую территорию поблизости, где можно оставлять машины.
— Парковку решили запретить
Кроме того, с 16 марта по 18 марта, а также с 23 марта по 25 марта частично ограничат проезд автомобилей по улице Напольной неподалеку от пересечения с переулком Динамо. На этом участке пройдет аварийный ремонт водопроводных сетей.
Напомним, с 14 по 21 марта ограничат проезд по улице Красного Восстания поблизости от пересечения с переулком Аркадия Сударева, а с 14 по 16 марта ограничат проезд по улице Красных Мадьяр на пересечении с Байкальской.
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