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14:11 (мск), источник: Baikal-info.ru

Премьера спектакля «Царь Фёдор Иоаннович» пройдёт в Иркутском драматическом театре

В Иркутском академическом драматическом театре им. Н. П. Охлопкова 20 марта 2018 года состоится премьера спектакля «Царь Фёдор Иоаннович» по одноименному произведению Алексея Толстого. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Драматическая поэма «Царь Фёдор Иоаннович», как определил жанр спектакля режиссёр Станислав Мальцев, повествует о второй половине XVI века, когда страной правил Фёдор I, последний царь из рода Рюриковичей. О времени, когда за мирной и благополучной жизнью России последовали годы смуты.

По словам режиссера, точного изображения действительности той исторической эпохи зрители на сцене не увидят, как не увидят они и осовременивания в полном смысле слова. «Нельзя забывать, что перед нами не историческая драма в чистом виде. Перед нами поэма, где сложнейшим образом сталкиваются и переплетаются громадные мировоззренческие пласты, — отмечает режиссёр. — Спектакль ни в коем случае не должен становиться судом над прошлым или калькой настоящего. Мы хотели бы увидеть в нём историческую проекцию будущего через уже имеющийся и осмысленный опыт. Не политическая острота и даже не историческая точность нас здесь больше всего волнуют, а “правда человеческая”, правда русского характера и русской судьбы».

Справка. Трагедия «Царь Фёдор Иоаннович» Алексея Толстого была опубликована в 1868 году и стала второй частью драматической трилогии (первая часть — «Смерть Иоанна Грозного», заключительная — «Царь Борис»). Алексей Константинович создавал данную пьесу, опираясь на исторические труды Николая Карамзина. После выхода в свет пьеса оказалась под цензурным запретом и впервые была поставлена на профессиональной сцене лишь спустя 30 лет. После снятия цензурного запрета пьеса обрела счастливую сценическую судьбу.

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