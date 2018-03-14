Зовите экзорциста. Почему ходить в магазин может быть опасно
Такого точно не ожидаешь увидеть, выходя за покупками.
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Такого точно не ожидаешь увидеть, выходя за покупками.
В Сети появилось видео жутковатого розыгрыша покупателей одного из супермаркетов. Очень гибкая девушка (хотя, может, в нее просто вселился демон) встает в неестественную позу и быстро передвигается по магазину, пугая всех, кто попадается ей на пути.
Если честно, нам бы тоже было страшно.
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