Зовите экзорциста. Почему ходить в магазин может быть опасно

В Сети появилось видео жутковатого розыгрыша покупателей одного из супермаркетов. Очень гибкая девушка (хотя, может, в нее просто вселился демон) встает в неестественную позу и быстро передвигается по магазину, пугая всех, кто попадается ей на пути.