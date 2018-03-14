Общежитие в Омской области, где погибло 5 человек, отремонтируют за 8,2 млн рублей

Правительство Омской области приняло решение о выделении из резервного фонда 8,2 млн рублей на ремонт общежития аграрно-технологического колледжа в поселке Новоомский, где 28 января из-за невыключенной плиты начался пожар, в котором погибли пять человек, в том числе два подростка 13 и 14 лет.

Как отметила министр образования Омской области Татьяна Дернова, требуется масштабный ремонт, поскольку пострадали не только те помещения, где был пожар, но и полы коридоров, которые при тушении сильно залило водой.