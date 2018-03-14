Общежитие в Омской области, где погибло 5 человек, отремонтируют за 8,2 млн рублей
Средства выделены из резервного фонда регионального правительства.
Средства выделены из резервного фонда регионального правительства.
Правительство Омской области приняло решение о выделении из резервного фонда 8,2 млн рублей на ремонт общежития
Как отметила министр образования Омской области Татьяна Дернова, требуется масштабный ремонт, поскольку пострадали не только те помещения, где был пожар, но и полы коридоров, которые при тушении сильно залило водой.
По предварительным данным, жильцы смогут вернуться в общежитие к середине июля. Однако сроки поставлены с запасом. На сегодняшний день 60 жильцов пока поселили в другие общежития в Новоомском, еще 76 человек пока живут у родственников.
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