Мэр Уфы принес в городскую администрацию кусок Бельского моста

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

Кажется, что вопрос старого уфимского моста через Белую стал одной из главных тем для обсуждения в стенах городской администрации. Ирек Ялалов и его подопечные систематически поднимают тему и обращаются к «верхам» республики с просьбой выделить деньги на строительство третьего моста в сторону аэропорта.

На этот раз уфимский градоначальник пошел дальше, чем обычно. Всех собравшихся в здании столичной администрации он удивил куском ржавой арматуры, которые строители достали во время текущего ремонта моста через Белую.

— Девятого марта я побывал с коллегами на старом мосту, где начались ремонтные работы. Сейчас там проводится разборка железобетонной плиты проезжей части. Демонтаж плиты показал, что арматура сильно изношена. Имеется сильная коррозия металла, а на многих участках осталось всего 30 процентов арматуры, — объяснил Ялалов.

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Таким образом, из железобетонной конструкция превратилась в бетонную. Логично, что в таких условиях мост нормально функционировать не может. Ранее мэр говорил, что не может позволить себе взять такую ответственность за жизнь и здоровье жителей города.

— В силу износа деформационные швы (специальные «прокладки» между плитами, которые компенсируют их движения) не выполняли свои задачи. Из-за этого пострадала вся пролетная конструкция моста, — добавил мэр.

КРИТИКАНЫ НЕ ПРОЙДУТ.

Сейчас строители должны максимально быстро подготовить три участка для установки новых швов, которые привезут из Германии. По словам Ялалова, сейчас работы на мосту ведутся без выходных и практически круглосуточно.

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В конце выступления градоначальник показал собравшимся ржавую арматуру, которую достали во время ремонта.

— Посмотрите. Это ответ тем, кто пытался нас критиковать, мол, почему мы закрыли мост, — заявил Ялалов по-хрущевски поднимая над головой ржавый кусок метала.

Но никакие старания мэрии и строителей не смогут надолго продлить срок службы уже давно устаревшей конструкции. Даже после полного ремонта мост сможет отработать не более двух лет. За это время власти города и республики должны будут придумать решение проблемы, которая с увеличением автомобильного потока будет только ухудшаться.

— Перед началом работ была надежда, что после ремонта три, четыре, пять лет будет возможна эксплуатация этого моста. Но это невозможно. Ситуация оказалась хуже, чем нам докладывали специалисты, — подвел печальные итоги Ирек Ялалов.

Напомним, что ранее мэр озвучил сроки ремонта моста. По самым позитивным прогнозам, ремонт будет закончен до Дня города, который в Уфе отмечают 12 июня. Но здесь весьма много факторов, от которых зависит конечный результат. Например, ремонт может затянуться из-за дождливой осени или срыва сроков поставки деформационных швов из Германии.

По словам Ирек Ялалова, уже сейчас у мэрии есть одобренный проект нового моста. Единственная и самая главная проблема — отсутствие у города финансов для строительства. Эксперты подсчитали, что он обойдется казне как минимум в шесть миллиардов рублей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.

Ирек Ялалов попросил стражей порядка в день выборов лояльнее относиться к нарушениям парковки автомобилей.

— Как вы знаете, большинство избирательных участков располагаются в школах, медицинских учреждениях и других городских организациях. Зачастую рядом с этими учреждениями не предусмотрено большое количество парковочных мест. Поэтому горожанам придется оставлять свои автомобили за пределами официальных парковок. Прошу в этот день относиться к подобным нарушениям с пониманием. Если, конечно, речь не идет грубейших нарушениях, связанных с перекрытием движения на проезжей части.