Два дня в Иркутской области будут снег и метели
В Иркутской области в ближайшие два дня ожидается усиление ветра, метели, местами пройдёт снег. Об этом со ссылкой на Иркутскгидромет сообщает ГУ МЧС России по региону.
В Иркутской области в ближайшие два дня ожидается усиление ветра, метели, местами пройдёт снег. Об этом со ссылкой на Иркутскгидромет сообщает ГУ МЧС России по региону.
Синоптики прогнозируют с вечера 15 марта в течение дня 16 марта 2018 года небольшой и умеренный снег, ветер
МЧС напоминает, что при сильном ветре возможны плановые отключения электроэнергии во избежание коротких замыканий в результате перехлеста проводов. При снежном накате трассы следует быть осторожным водителям автотранспорта. Не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия, соблюдайте дистанцию, проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.
Если получили предупреждение о метели, не оставляйте открытыми окна, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Уберите с балконов и подоконников незакрепленные вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком. Не пренебрегайте требованиям пожарной безопасности. Телефон
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