Два дня в Иркутской области будут снег и метели

Синоптики прогнозируют с вечера 15 марта в течение дня 16 марта 2018 года небольшой и умеренный снег, ветер юго-западный, западный 5−10 м/с, порывы до 16 метров в секунду, температура ночью -13,-18, при прояснении до -25, днём +2,-3, при облачной погоде -5,-10.

МЧС напоминает, что при сильном ветре возможны плановые отключения электроэнергии во избежание коротких замыканий в результате перехлеста проводов. При снежном накате трассы следует быть осторожным водителям автотранспорта. Не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия, соблюдайте дистанцию, проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

Если получили предупреждение о метели, не оставляйте открытыми окна, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Уберите с балконов и подоконников незакрепленные вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком. Не пренебрегайте требованиям пожарной безопасности. Телефон пожарно-спасательной службы «101».