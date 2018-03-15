Московские холода расстроили манула
Видео с недовольным котом опубликовали в соцсетях.
Видео с недовольным котом опубликовали в соцсетях.
На странице московского зоопарка в Twitter появилось видео с участием манула. Животное, по мнению сотрудников зоосада, недовольно занянувшимися в городе холодами. «Манулу не нравятся сугробы. Манул недоволен», — говорится в публикации.
Дикий кот машет хвостом, хищно облизывается, а затем начинает умываться.
Первые манулы появились в Московском зоопарке в 1949 году, а с 1987 года изображение этой дикой кошки стало эмблемой столичного зоосада.
С 1975 года Московскому зоопарку одному из первых в мире удалось добиться регулярного размножения манулов, с тех пор на свет здесь появилось более 140 детенышей. Манулы из Москвы живут во многих зоопарках Америки и Европы.
Манула практически невозможно приручить, не становятся ручными даже рожденные в неволе котята.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.