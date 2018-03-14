«Казахстанозавром» назвали найденного в ЗКО динозавра

Источник: Tengrinews

Еще в апреле 2016 года школьники Зеленовской районной станции юных туристов ЗКО сделали уникальную находку. Они обнаружили останки древнего ихтиозавра, который был предком всех водных динозавров. Такое заявление сделал российский ученый, председатель палеонтологического общества Владимир Ефимов.

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Уникальная находка вызвала неподдельный интерес исследователей древности из различных стран. Исследовать кости взялся специалист из России.

«Владимир Ефимов занимается палеонтологическими исследованиями более 40 лет. Он специально прибыл в нашу область, чтобы посетить место, где были обнаружены древние останки. Кости он забрал с собой. После этого дал научное обоснование, что находка уникальна», — сообщил заведующий отделом областного центра детско-юношеского туризма и экологии Ниязбек Гатауов.

Специалист отметил, что останки водного динозавра найдены в юрских отложениях и приблизительный их возраст составляет 100 миллионов лет. По мнению ученых, ихтиозавр обладал очень большими глазами. Они могли достигать 20 сантиметров в диаметре.

«Этот ихтиозавр был хищником, его размер составлял порядка семи метров в длину. Мы его назвали “казахстанозавр”. Находка была сделана возле села Погодаево Зеленовского района ЗКО. Это новый вид динозавров. В России останки такого вида животных не находили. Это первая подобная находка на территории Казахстана. Сейчас решается вопрос о проведении дальнейших раскопок на этом месте», — заявил Владимир Ефимов.