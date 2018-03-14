БрАЗ заявил, что сточные воды в ручей Малая Турма не сбрасывает
«РУСАЛ Братск» не согласен с выводами Братской природоохранной прокуратуры.
«РУСАЛ Братск» не согласен с выводами Братской природоохранной прокуратуры.
Ранее ведомство сообщило о том, что на БрАЗе найдены нарушения законодательства об охране окружающей среды и безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений.
Но сегодня представители крупнейшего завода опровергли эту информацию: «В настоящее время в процессе производственной деятельности, в том числе при эксплуатации гидротехнических сооружений, ПАО “РУСАЛ Братск” не использовало и не использует водный объект — ручей Малая Турма для сброса сточных вод, при этом имеет всю необходимую разрешительную документацию на эксплуатацию гидротехнических сооружений».
На представление прокуратуры Братский алюминиевый завод готовит официальное возражение.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.