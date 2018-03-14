БрАЗ заявил, что сточные воды в ручей Малая Турма не сбрасывает

Ранее ведомство сообщило о том, что на БрАЗе найдены нарушения законодательства об охране окружающей среды и безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений.

Но сегодня представители крупнейшего завода опровергли эту информацию: «В настоящее время в процессе производственной деятельности, в том числе при эксплуатации гидротехнических сооружений, ПАО “РУСАЛ Братск” не использовало и не использует водный объект — ручей Малая Турма для сброса сточных вод, при этом имеет всю необходимую разрешительную документацию на эксплуатацию гидротехнических сооружений».