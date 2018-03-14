Суд запретил работу двух турбаз на Байкале по требованию прокуратуры
Прокуратура выявила грубые нарушения природоохранного законодательства.
Прокуратура выявила грубые нарушения природоохранного законодательства.
Ольхонский районный суд приостановил работу турбаз «Алдартай» и «Светлана», расположенных в поселке Хужир на побережье Байкала. Во время проверки прокуратура выявила грубые нарушения природоохранного законодательства.
Суд установил, что владельцы добывали подземную воду из водозаборных скважин без лицензии на пользование недрами и проекта зон санитарной охраны и
Кроме того, нет емкостей для размещения отходов, выгребные ямы не оборудованы водонепроницаемым покрытием, что создает угрозу загрязнения подземных вод и водосборной площади Байкала. Также владельцы баз отдыха использовали предоставленные земельные участки не по целевому назначению в нарушение требований земельного законодательства.
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