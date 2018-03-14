Суд запретил работу двух турбаз на Байкале по требованию прокуратуры

Источник: AP 2018

Ольхонский районный суд приостановил работу турбаз «Алдартай» и «Светлана», расположенных в поселке Хужир на побережье Байкала. Во время проверки прокуратура выявила грубые нарушения природоохранного законодательства.

Суд установил, что владельцы добывали подземную воду из водозаборных скважин без лицензии на пользование недрами и проекта зон санитарной охраны и санитарно-эпидемиологического заключения. Тем самым базы отдыха предоставляли отдыхающим некачественную питьевую воду.