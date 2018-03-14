Пролетевший над Екатеринбургом болид ищут в Ключевске
Пока безуспешно.
Пока безуспешно.
Ученые Уральского федерального университета рассчитали траекторию полета болида, сверкнувшего в небе Екатеринбурга в ночь на 7 марта 2018 года.
Если бы космическое тело упало на землю, его осколки были бы найдены в окрестностях поселка Ключевск. Но «останков» космического гостя там не обнаружили, сообщили «Уралинформбюро» в
«Мы опросили местных жителей, но достаточно информации получить не удалось.
Тем не менее учены намерены продолжить поиски метеоритного вещества и сбор информации о болиде.
Яркая вспышка в небе в ночь на 7 марта испугала жителей сразу нескольких уральских городов. Ее видели в Екатеринбурге,
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