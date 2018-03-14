Пролетевший над Екатеринбургом болид ищут в Ключевске

Источник: УралИнформБюро

Ученые Уральского федерального университета рассчитали траекторию полета болида, сверкнувшего в небе Екатеринбурга в ночь на 7 марта 2018 года.

Если бы космическое тело упало на землю, его осколки были бы найдены в окрестностях поселка Ключевск. Но «останков» космического гостя там не обнаружили, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе вуза.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-21245447&id=456242801&hash=164d99177790f3a0&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы опросили местных жителей, но достаточно информации получить не удалось. Кто-то видел вспышку, кто-то спал или смотрел телевизор. Осколки на местности также не удалось найти, поэтому, пока мы не можем утверждать, что пролетевший 6 марта болид стал метеоритом», — отметил доцент физико-технологического института УрФУ, научный сотрудник института физики металлов УрО РАН Николай Кругликов.

Тем не менее учены намерены продолжить поиски метеоритного вещества и сбор информации о болиде.