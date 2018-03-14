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14:01 (мск), источник: ИА Башинформ

Жители Башкирии не могут дозвониться до колл-центра, чтобы записаться к врачу — разъяснения регионального Минздрава

УФА, 14 мар 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. После окончания весенних праздников жители Башкортостана жалуются на постоянно занятый телефон колл-центра по записи на прием к врачу.

Источник: Башинформ

В Министерстве здравоохранения РБ подтвердили: «Действительно, дозвониться по единому номеру 13−01 в начале текущей недели было достаточно сложно. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, возникли определенные технические неполадки, сейчас они решаются. Но связаны они с тем, что в первый рабочий день после праздников, 12 марта в call-центр поступило порядка 100 тысяч звонков со всей республики, тогда как обычно бывает порядка 23 тыс. обращений, в понедельник-вторник до 33 тысяч».

Таким образом, сложнее всего дозвониться до оператора call-центра в понедельник, с каждым следующим днем нагрузка снижается.

В пресс-службе ведомства также пояснили, что невозможно с уверенностью сказать, в какое время суток лучше всего звонить по единому номеру. Потому как нагрузка на операторов в утренние и дневные часы всегда разная.

В Минздраве РБ работает горячая линия. Позвонив по номеру 218−00−53, можно задать вопросы или оставить замечания и предложения.

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