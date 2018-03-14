Жители Башкирии не могут дозвониться до колл-центра, чтобы записаться к врачу — разъяснения регионального Минздрава

В Министерстве здравоохранения РБ подтвердили: «Действительно, дозвониться по единому номеру 13−01 в начале текущей недели было достаточно сложно. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, возникли определенные технические неполадки, сейчас они решаются. Но связаны они с тем, что в первый рабочий день после праздников, 12 марта в call-центр поступило порядка 100 тысяч звонков со всей республики, тогда как обычно бывает порядка 23 тыс. обращений, в понедельник-вторник до 33 тысяч».