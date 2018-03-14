НАК пригласила сингапурских блогеров в Узбекистан

Источник: UzReport.news

Гости посетят священные места исламского наследия, ознакомятся с древней историей, со славными традициями, национальными блюдами и богатой культурой узбекского народа.

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Своими впечатлениями о поездки в Узбекистан блогеры поделятся на своих страницах в Instagram, Facebook, а также, на информационном портале «The Halalfoodblog.com» и официальном сайте аэропорта «Чанги».

Данный инфо-тур в нашу страну, организованный туристической компанией «Miramax Travel», продлится до 15 марта.

Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» предоставила участникам проекта бесплатные авиабилеты по маршруту Сингапур-Ташкент-Бухара-Ташкент-Сингапур.