НАК пригласила сингапурских блогеров в Узбекистан

Гости посетят священные места исламского наследия, ознакомятся с древней историей, со славными традициями, национальными блюдами и богатой культурой узбекского народа.
Своими впечатлениями о поездки в Узбекистан блогеры поделятся на своих страницах в Instagram, Facebook, а также, на информационном портале «The Halalfoodblog.com» и официальном сайте аэропорта «Чанги».
Данный инфо-тур в нашу страну, организованный туристической компанией «Miramax Travel», продлится до 15 марта.
Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» предоставила участникам проекта бесплатные авиабилеты по маршруту Сингапур-Ташкент-Бухара-Ташкент-Сингапур.
Напомним, что для граждан Сингапура, Кореи, Турции, Израиля, Малайзии, Индонезии и Японии с 10 февраля в Узбекистане действует безвизовый режим на 30 дней со дня въезда в нашу страну.
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