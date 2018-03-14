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15:39 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде нашли 34-летнюю женщину, которая пропала после отдыха в ночном клубе

В Калининграде нашлась 34-летняя женщина, которая пропала ночью на 9 марта. Об этом «Клопс» сообщила коллега калининградки.

Выяснилось, что женщина проводила всё это время у подруги. Сейчас она вернулась домой.

Калининградка перестала выходить с близкими на связь после отдыха в клубе на ул. Дзержинского. Куртку и ключи от квартиры женщина оставила в гардеробе.

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