Воронежское дизайнерское агентство стало лучшим в мире
Креативщики из столицы Черноземья стали единственными представителями России среди номинантов.
Креативщики из столицы Черноземья стали единственными представителями России среди номинантов.
Организаторы международной премии в области
В конкурсе принимали участие 81 компания в трех номинациях: «Агентство года» (Agency of the Year 2017), «Студия года» (Studio of the Year 2017), «Соло года» (Solo of the Year 2017). Red Collar оказались единственными номинтами из России.
— Сами до сих пор в шоке. Мировой топ обскакали, даже тех клевых ребят, на которых сами равняемся. Например, в том году победителями стали Resn из Новой Зеландии, — рассказал директор агентства Денис Ломов.
Red Collar существует с 2011 года. Большинство сотрудников — выпускники Воронежского госуниверситета. Кстати, недавно они преподнесли
СПРАВКА «КП»
Международная премия в сфере
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.