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14:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежское дизайнерское агентство стало лучшим в мире

Креативщики из столицы Черноземья стали единственными представителями России среди номинантов.

Организаторы международной премии в области веб-дизайна и разработки CSS Design Awards огласили результаты конкурса Designer of the Year 2017. Он посвящен, как не трудно догадаться, выявлению лучшего дизайнерского объединения в мире. В номинации «Агенство года» победителями стали креативщики из Воронежа — компания Red Collar.

В конкурсе принимали участие 81 компания в трех номинациях: «Агентство года» (Agency of the Year 2017), «Студия года» (Studio of the Year 2017), «Соло года» (Solo of the Year 2017). Red Collar оказались единственными номинтами из России.

— Сами до сих пор в шоке. Мировой топ обскакали, даже тех клевых ребят, на которых сами равняемся. Например, в том году победителями стали Resn из Новой Зеландии, — рассказал директор агентства Денис Ломов.

Red Collar существует с 2011 года. Большинство сотрудников — выпускники Воронежского госуниверситета. Кстати, недавно они преподнесли альма-матер подарок к 100-летию и разработали для ВГУ логотип и фирменный стиль. Кроме того, воронежцы сотрудничали с создателями известной компьютерной игры World of tanks компанией Wargaiming и даже сделали сайт для Николая Баскова.

СПРАВКА «КП»

Международная премия в сфере веб-дизайна и разработки CSS Design Awards основанна в 2009-м году. Ее вручают авторам лучших работ цифровой индустрии. Каждый день народное голосование и судьи конкурса выбирают среди всех номинантов «Сайт дня». Из «Сайтов дня» выбирается «Сайт месяца» и «Сайт года». Также ежегодно выбирают лучшее агентство, студия и специалист.

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