Воронежское дизайнерское агентство стало лучшим в мире

Организаторы международной премии в области веб-дизайна и разработки CSS Design Awards огласили результаты конкурса Designer of the Year 2017. Он посвящен, как не трудно догадаться, выявлению лучшего дизайнерского объединения в мире. В номинации «Агенство года» победителями стали креативщики из Воронежа — компания Red Collar.

В конкурсе принимали участие 81 компания в трех номинациях: «Агентство года» (Agency of the Year 2017), «Студия года» (Studio of the Year 2017), «Соло года» (Solo of the Year 2017). Red Collar оказались единственными номинтами из России.