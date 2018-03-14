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14:44 (мск), источник: Вести.Ru

Россияне в феврале побили двойной рекорд по ипотеке

Более 100 тыс. ипотечных кредитов на 200 млрд. рублей было выдано в феврале. Всего с начала года россияне взяли ипотечные кредиты на 350 млрд. рублей. При этом, предпоссылок к формированию пузыря на рынке нет, считают в ДОМ. РФ.

За два первых месяца россиянам было выдано ипотечных кредитов на сумму более 350 млрд. рублей, из них 200 млрд. рублей пришлись на февраль, говорится в исследовании ДОМ. РФ (бывшее АИЖК).

С начала года ежемесячные темпы роста существенно превышают наблюдаемые с мая 2017 года значения в 40−60%.

«В феврале рынок ипотеки поставил новый рекорд: выдано более 100 тыс. кредитов на сумму более 200 млрд. руб., что в 2 раза выше уровня февраля 2017 года», — говорится в сообщении.

По прогнозам ДОМ. РФ, всего в этом году будет выдано около 1,3−1,4 млн. кредитов на 2,5−2,8 трлн руб. Ипотечный портфель сейчас составляет 5,4 трлн. рублей.

При этом, как отмечают в ДОМ. РФ, предпосылок для формирования пузыря на рынке ипотеки нет. Об это свидетельствует сокращение до 2,19% доли кредитов с платежами, просроченными на 90 дней и более. Что является минимумом за последние три года.

Рефинансирование занимает 15% от общего объема. По мнению аналитиков, на фоне снижения ставок привлекательность этого инструмента для заемщика будет возрастать. С учетом рефинансирования, рост объемов выдачи «новой ипотеки» за первые два месяца этого года составляет около 70%.

Ставки по ипотеке идут на понижение. В январе ставки по ипотеке закрепились на уровне ниже 10%: 9,61% — на первичном рынке (против 11,36% годом ранее) и 9,97% — на вторичное жилье, год назад ставки на «вторичке» были на уровне 12,16%. Снижение ключевой ставки Центробанком формирует дальнейшие условия для падения ставок по ипотеке. В феврале средняя ставка предложения ипотечных кредитов составляет около 9,5%.

Низкие ставки по ипотечным кредитам в условиях повышения реальных зарплат и стабильных цен на жилье приводят к повышению доступности приобретения жилья для граждан, отмечается в исследовании.

В январе президент России Владимир Путин поручил совету по стратегическому развитию и приоритетным проектам совместно с ЦБ и ДОМ. РФ разработать меры, которые позволят половине российских семей к 2025 году приобрести жилье в ипотеку.

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