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14:25 (мск), источник: СуперОмск

Казахстанец вез в Омск продукты, но их забрали и раздавили

Неудачей обернулась попытка жителя казахстанского Павлодара провезти в Омск запрещенную продукцию.

Как рассказали в региональном Россельхознадзоре, 13 марта во время рейда на автомобильной стоянке госинпекторы обнаружили в багажнике одного из легковых автомобилей свежие фрукты.

Оказалось, что эти яблоки запрещено ввозить в Омск, тем более продавать, поскольку продукция является подкарантинной. Владелец пытался сорвать с яблок обертки, чтобы скрыть, откуда прибыли фрукты, однако госинпекторы по оставшимся этикеткам все равно установили, что страной происхождения яблок является Польша. Согласно Указу президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ», партию свежих яблок весом 41,1 килограмм изъяли, а затем раздавили.

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