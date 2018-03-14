10-летний мальчик из Башкирии получит подарок от сборной России по футболу
УФА, 14 мар 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. 10-летний Данил Корниенко из села Инзер Белорецкого района Башкирии написал письмо игрокам сборной России по футболу о своей давней мечте. Мальчик любит спорт и недавно записался в футбольную секцию. Однако школьник часто опаздывает на тренировки, так как спорткомплекс находится в двух километрах от дома, а общественный транспорт по селу не ходит.
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