10-летний мальчик из Башкирии получит подарок от сборной России по футболу

«Сейчас зима, и лыжи у меня есть, а вот из своего велосипеда я уже вырос. Я был бы очень рад, если бы кто-то из вас смог исполнить мою мечту и подарить мне клевый велик, ведь он очень выручит меня, и я смогу без опоздания приезжать на свой любимый футбол», — написал юный мечтатель.