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14:17 (мск), источник: ИА Башинформ

10-летний мальчик из Башкирии получит подарок от сборной России по футболу

УФА, 14 мар 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. 10-летний Данил Корниенко из села Инзер Белорецкого района Башкирии написал письмо игрокам сборной России по футболу о своей давней мечте. Мальчик любит спорт и недавно записался в футбольную секцию. Однако школьник часто опаздывает на тренировки, так как спорткомплекс находится в двух километрах от дома, а общественный транспорт по селу не ходит.

Данил в рамках проекта «Детские мечты» поделился с футболистами национальной команды своей мечтой: летом ездить на тренировки на собственном велосипеде.

«Сейчас зима, и лыжи у меня есть, а вот из своего велосипеда я уже вырос. Я был бы очень рад, если бы кто-то из вас смог исполнить мою мечту и подарить мне клевый велик, ведь он очень выручит меня, и я смогу без опоздания приезжать на свой любимый футбол», — написал юный мечтатель.

Мечта Данила исполнилась — он попал в число 121 финалиста проекта «Детские мечты» и в скором времени получит велосипед от сборной России по футболу.

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