На крышах более 800 домов в Нижегородской области не убирают наледь и сосульки

После обильных снегопадов специалисты региональной госжилинспекции провели дополнительный рейд по проверке состояния кровель на наличие наледи и сосулек.



Как сообщили в региональной госжилинспекции, специалистами проверено 9514 многоквартирных дома на наличие наледи и сосулек. Нарушения выявили в 801 случаях. Нарушившие организации будут вынуждены выплатить штрафы.



Сообщить о неубранном снеге или наледи на крыше можно по телефону круглосуточной «горячей линии» (831) 220−90−65.