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17:41 (мск), источник: Newsroom24.ru

На крышах более 800 домов в Нижегородской области не убирают наледь и сосульки

Госжилинспекции Нижегородской области проверила более 9500 многоквартирных домов.

Источник: Newsroom24.ru

После обильных снегопадов специалисты региональной госжилинспекции провели дополнительный рейд по проверке состояния кровель на наличие наледи и сосулек.

Как сообщили в региональной госжилинспекции, специалистами проверено 9514 многоквартирных дома на наличие наледи и сосулек. Нарушения выявили в 801 случаях. Нарушившие организации будут вынуждены выплатить штрафы.

Сообщить о неубранном снеге или наледи на крыше можно по телефону круглосуточной «горячей линии» (831) 220−90−65.

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