На крышах более 800 домов в Нижегородской области не убирают наледь и сосульки
Госжилинспекции Нижегородской области проверила более 9500 многоквартирных домов.
Госжилинспекции Нижегородской области проверила более 9500 многоквартирных домов.
После обильных снегопадов специалисты региональной госжилинспекции провели дополнительный рейд по проверке состояния кровель на наличие наледи и сосулек.
Как сообщили в региональной госжилинспекции, специалистами проверено 9514 многоквартирных дома на наличие наледи и сосулек. Нарушения выявили в 801 случаях. Нарушившие организации будут вынуждены выплатить штрафы.
Сообщить о неубранном снеге или наледи на крыше можно по телефону круглосуточной «горячей линии» (831) 220−90−65.
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