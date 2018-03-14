Видео: Металлург из Магнитогорска стал героем эпичной короткометражки

На видеохостинге Vimeo четырехминутный ролик, который может поспорить по качеству и масштабности с трейлером к многомиллионному блокбастеру, набрал уже более 30 тысяч просмотров.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QL3-ie7maAo?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Герой фильма — горновой, специалист по выплавке чугуна. На металлургическом комбинате он работает с 1994 года. На фоне рассыпающегося искрами льющегося раскаленного металла мужчина рассказывает о своей профессии — совершенно обычной, как он считает.