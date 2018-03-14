Видео: Металлург из Магнитогорска стал героем эпичной короткометражки
Про Владимира Матушкина, простого уральского металлурга из Магнитогорска, сняли короткометражный фильм. Автором его выступил молодой российский режиссер Евгений Бакиров — тоже уралец, живущий сейчас в Москве.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.