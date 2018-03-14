Челябинец утверждает, что ему травмировали спину в спа-салоне

Алексей получил сертификат во вьетнамский спа-салон в подарок на 23 февраля. Не откладывая в долгий ящик, мужчина решил им воспользоваться уже через неделю. Первые два часа массажа прошли, как в сказке, а потом, рассказывает Алексей, в азиата-массажиста будто бес вселился.

«Как видно по шприцам, я уже второй раз буду проставлять серию уколов, после “успешного” посещения спа-процедуры, — делится Алексей Кожевников. — Этот массаж был не такой простой, массажист во время массажа очень сильно постукивал по спине, настолько сильно, что боль отдавалась по всей спине в голову».

Боль не прошла даже после завершения «экзекуции» и, как утверждает Алексей, остается до сих пор. Кабинеты неврологов для мужчины стали вторым домом. В чем проблема — пока не ясно, врачи ставят диагнозы один страшнее другого. Клиент написал руководству спа-салона претензию.

«У него боли случились, он посетил врача, на лечение попросил сумму 50 тысяч рублей», — говорит Жанара Капарова, управляющая салоном.

Однако спа-салон с претензиями не согласен: по мнению его сотрудников, Алексей мог получить травму и раньше. По мнению врача-невролога (к этому салону отношения не имеющего) Натальи Самсоновой, сам по себе массаж, особенно косметический, человеку навредит вряд ли. А вот имеющиеся проблемы усугубить может запросто. Прежде чем приступать к работе, массажист был обязан узнать у пациента о его здоровье.

«Нужно было уточнить информацию о пациенте, есть ли у него какие-либо заболевания. И нужно было сориентироваться, стоит ли ему проводить данную манипуляцию или нет», — отмечает Наталья Самсонова, врач-невролог.