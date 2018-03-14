На неделе моды в Москве показали коллекцию платков, посвященных Воронежу

— Коллекция называется «Синий платочек Победы». Ее мы сделали в рамках одноименной акции моего благотворительного фонда, которая посвящена памяти женщин, совершивших подвиги во время Великой Отечественной. Акция эта проходит каждый год, мы на площадях под песню Клавдии Шульженко раздаем платочки. В этом году планируем провести ее и в Воронеже к 9 Мая, — рассказала «Комсомолке» Анна. — Сейчас платочки переживают новый бум, они в тренде. И для недели моды мы сделали специальную коллекцию, в ней шелковые платки с пятью принтами. Один из них посвящен Воронежу и 212 дням обороны. Прежде, чем разрабатывать рисунки, мы встречались с ветеранами, они с восторгом восприняли идею, подсказывали темы. Одобрил идею и известный российский кинорежиссер и наш земляк Василий Панин. Дефиле называлось MIR277, в нем участвовали 9 дизайнеров, включая меня. В конце 70 моделей вышли с нашими платочками и подарили их ветеранам, которых я пригласила на показ.