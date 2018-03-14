Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меркель подписала план отказа от российского газа
Убийца российских С-400 готовится выйти на арену
Виторган с женой оставили новорожденную дочь ради спектакля
Песков прокомментировал митинг в Севастополе
Мария Аронова вышла замуж после 20 лет отношений
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
Угроза США Севморпути: успеет ли Россия принять ответные меры
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Интервью с Путиным может разрушить карьеру журналистки США – СМИ
Путин об ответе РФ на вероятный удар: катастрофа
«Богиня мистики»: Ирина Безрукова перевоплотилась в вампиршу
Жена Михаила Ефремова оправдывает скандальное поведение мужа
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Назван главный конкурент «Зарядья»
Фоторепортажи
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
14:43 (мск), источник: Комсомольская правда

На неделе моды в Москве показали коллекцию платков, посвященных Воронежу

Так продвинула родной город бывшая модель, а ныне общественный деятель Анна Данилова.

Воронеж прозвучал на неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которая сейчас идет в Москве. Наша землячка Анна Данилова представила коллекцию шелковых платков, посвященных Воронежу.

— Коллекция называется «Синий платочек Победы». Ее мы сделали в рамках одноименной акции моего благотворительного фонда, которая посвящена памяти женщин, совершивших подвиги во время Великой Отечественной. Акция эта проходит каждый год, мы на площадях под песню Клавдии Шульженко раздаем платочки. В этом году планируем провести ее и в Воронеже к 9 Мая, — рассказала «Комсомолке» Анна. — Сейчас платочки переживают новый бум, они в тренде. И для недели моды мы сделали специальную коллекцию, в ней шелковые платки с пятью принтами. Один из них посвящен Воронежу и 212 дням обороны. Прежде, чем разрабатывать рисунки, мы встречались с ветеранами, они с восторгом восприняли идею, подсказывали темы. Одобрил идею и известный российский кинорежиссер и наш земляк Василий Панин. Дефиле называлось MIR277, в нем участвовали 9 дизайнеров, включая меня. В конце 70 моделей вышли с нашими платочками и подарили их ветеранам, которых я пригласила на показ.

«Воронежские» платки сделаны в модной голубой гамме. На них изображены наши достопримечательности — Ротонда, памятник Славы, Чижовский плацдарм, памятник святителю Митрофану.

Анна Данилова ныне столичный депутат, в прошлом известная воронежская модель, неоднократно занимала призовые места на российских и международных конкурсах красоты. Она давно живет в столице, занимается политикой и благотворительностью, но не забывает родной город и продолжает его продвигать.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 С 1 апреля социальные пенсии вырастут на 2,9%
За год на орбите, астронавт Скотт Келли изменился генетически
Песков: Кремль не приемлет языка ультиматума со стороны Лондона
В Британии в возрасте 76 лет скончался ученый Стивен Хокинг
Каши переел. Что стало с самым сильным мальчиком в мире
ВЭБ назвал сроки повышения пенсионного возраста в России
Как эволюционирует женское белье в эпоху борьбы с харрасментом
ООН составила рейтинг самых счастливых стран мира
Володин: санкции Запада в отношении РФ напоминают «агонию»
Спорт
Битва при Барселоне: все против Конте Испанская "Барселона" и английский "Челси" разыграют вторую часть драматичного триллера в 1/8 финала Лиги чемпионов на "Камп Ноу"
Авто
В ожидании премьеры: 5 фактов о новом Volkswagen Touareg Следующее поколение внедорожника Volkswagen вот-вот рассекретят — это случится 23 марта в Пекине. А пока фольксвагеновцы устроили в Испании закрытый предпоказ: прототипы в лёгком камуфляже и немного езды по асфальту
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову Коллеги и друзья вспоминают легендарного артиста и выражают свои соболезнования
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Петербуржцы пошутили над «фонтанами» в городе (видео)
Блогер отыскал самый маленький гостиничный номер в мире
Взрыв небоскреба попал на видео
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
Шесть знаменитых пар, чей брак спасли дети Рождение и воспитание ребенка – это радость и гордость, но в то же время – колики, зубы, прививки
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь