На неделе моды в Москве показали коллекцию платков, посвященных Воронежу
Так продвинула родной город бывшая модель, а ныне общественный деятель Анна Данилова.
Так продвинула родной город бывшая модель, а ныне общественный деятель Анна Данилова.
Воронеж прозвучал на неделе моды
— Коллекция называется «Синий платочек Победы». Ее мы сделали в рамках одноименной акции моего благотворительного фонда, которая посвящена памяти женщин, совершивших подвиги во время Великой Отечественной. Акция эта проходит каждый год, мы на площадях под песню Клавдии Шульженко раздаем платочки. В этом году планируем провести ее и в Воронеже к 9 Мая, — рассказала «Комсомолке» Анна. — Сейчас платочки переживают новый бум, они в тренде. И для недели моды мы сделали специальную коллекцию, в ней шелковые платки с пятью принтами. Один из них посвящен Воронежу и 212 дням обороны. Прежде, чем разрабатывать рисунки, мы встречались с ветеранами, они с восторгом восприняли идею, подсказывали темы. Одобрил идею и известный российский кинорежиссер и наш земляк Василий Панин. Дефиле называлось MIR277, в нем участвовали 9 дизайнеров, включая меня. В конце 70 моделей вышли с нашими платочками и подарили их ветеранам, которых я пригласила на показ.
«Воронежские» платки сделаны в модной голубой гамме. На них изображены наши достопримечательности — Ротонда, памятник Славы, Чижовский плацдарм, памятник святителю Митрофану.
Анна Данилова ныне столичный депутат, в прошлом известная воронежская модель, неоднократно занимала призовые места на российских и международных конкурсах красоты. Она давно живет в столице, занимается политикой и благотворительностью, но не забывает родной город и продолжает его продвигать.
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