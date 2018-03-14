На выходных в Молдове ожидается -8 градусов и мокрый снег
Уже к концу текущей недели вновь похолодает, осадки в виде дождя и мокрого снега омрачат настроение тех, кто уже настроился на тёплую солнечную погоду.
Уже к концу текущей недели вновь похолодает, осадки в виде дождя и мокрого снега омрачат настроение тех, кто уже настроился на тёплую солнечную погоду.
Как уверяет начальник центра прогнозирования Государственной гидрометеорологической службы Генадие Рошка, следует быть готовыми к тому, что температура воздуха в период непогоды понизится до отметки — 8 градусов по Цельсию, передаёт «Радио Молдова Новости».
«До 17 марта прогнозируем атмосферные осадки в виде дождя, а
Капризы погоды связаны с движением воздушных масс и формированием атмосферных фронтов, которые, по словам специалистов, характеризуются неустойчивостью.
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