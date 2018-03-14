На выходных в Молдове ожидается -8 градусов и мокрый снег

Источник: РИА "Новости"

Как уверяет начальник центра прогнозирования Государственной гидрометеорологической службы Генадие Рошка, следует быть готовыми к тому, что температура воздуха в период непогоды понизится до отметки — 8 градусов по Цельсию, передаёт «Радио Молдова Новости».

Синоптики уточнили, что до конца текущей недели придётся носить с собой зонты, а вот в воскресенье выпадет снег.

«До 17 марта прогнозируем атмосферные осадки в виде дождя, а 18—20 марта выпадет мокрый снег. Температурный режим тоже будет отличаться непостоянством. Днём +1-+6 градусов по Цельсию, и даже +8 градусов, а затем произойдёт резкое понижение температуры воздуха», — не преминул заметить Генадие Рошка.