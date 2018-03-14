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15:52 (мск), источник: Actualitati.md

На выходных в Молдове ожидается -8 градусов и мокрый снег

Уже к концу текущей недели вновь похолодает, осадки в виде дождя и мокрого снега омрачат настроение тех, кто уже настроился на тёплую солнечную погоду.

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Источник: РИА "Новости"

Как уверяет начальник центра прогнозирования Государственной гидрометеорологической службы Генадие Рошка, следует быть готовыми к тому, что температура воздуха в период непогоды понизится до отметки — 8 градусов по Цельсию, передаёт «Радио Молдова Новости».

Синоптики уточнили, что до конца текущей недели придётся носить с собой зонты, а вот в воскресенье выпадет снег.

«До 17 марта прогнозируем атмосферные осадки в виде дождя, а 18—20 марта выпадет мокрый снег. Температурный режим тоже будет отличаться непостоянством. Днём +1-+6 градусов по Цельсию, и даже +8 градусов, а затем произойдёт резкое понижение температуры воздуха», — не преминул заметить Генадие Рошка.

Капризы погоды связаны с движением воздушных масс и формированием атмосферных фронтов, которые, по словам специалистов, характеризуются неустойчивостью.

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