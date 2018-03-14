В правительстве отреагировали на прогноз ВЭБа по повышению пенсионного возраста

Источник: РИА "Новости"

«В правительстве никаких параметров не обсуждалось, это не документ правительства», — сказал RNS представитель Голодец.

Накануне ВЭБ опубликовал прогноз экономического развития России на 2018−2021 годы, в котором было указано, что с 2020 года ожидается начало пенсионной реформы.