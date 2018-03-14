В правительстве отреагировали на прогноз ВЭБа по повышению пенсионного возраста
В правительстве РФ не обсуждается идея повышения пенсионного возраста после 2020 года, сообщил RNS представитель
В правительстве РФ не обсуждается идея повышения пенсионного возраста после 2020 года, сообщил RNS представитель
«В правительстве никаких параметров не обсуждалось, это не документ правительства», — сказал RNS представитель Голодец.
Накануне ВЭБ опубликовал прогноз экономического развития России на 2018−2021 годы, в котором было указано, что с 2020 года ожидается начало пенсионной реформы.
«С 2020 года ожидается старт пенсионной реформы, включающей в себя постепенное (по полгода) увеличение пенсионного возраста», — говорилось в документе.
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