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15:37 (мск), источник: RNS

В правительстве отреагировали на прогноз ВЭБа по повышению пенсионного возраста

В правительстве РФ не обсуждается идея повышения пенсионного возраста после 2020 года, сообщил RNS представитель вице-премьера Ольги Голодец. Накануне соответствующее мнение было опубликовано в макропрогнозе ВЭБа.

Источник: РИА "Новости"

«В правительстве никаких параметров не обсуждалось, это не документ правительства», — сказал RNS представитель Голодец.

Накануне ВЭБ опубликовал прогноз экономического развития России на 2018−2021 годы, в котором было указано, что с 2020 года ожидается начало пенсионной реформы.

«С 2020 года ожидается старт пенсионной реформы, включающей в себя постепенное (по полгода) увеличение пенсионного возраста», — говорилось в документе.

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