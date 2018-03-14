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15:32 (мск), источник: Playboy

Жилой дом за 24 часа? Теперь 3D-принтер может и это (видео)

Объединение двух американских компаний New Story и Icon вошло в новую технологическую эру строительства домов, благодаря возможностям 3D-печати.

Инновационные методы строительства жилья позволят переосмыслить классическое представление о личной недвижимости.

Специальный 3D-принтер способен возводить уютные дома всего за сутки. При этом стоимость такого жилья будет составлять порядка 4000 долларов. Это гораздно меньше привычных нам цен на частные дома.

Прежде всего, новая концепция сосредоточена на решении проблем с жильем в бедных странах. Быстрые темпы строительства способны за самое короткое время возвести небольшую деревушку для нуждающихся в крыше над головой. Уже сегодня новая технология применяется при строительстве домов в Сальвадоре.

До реализации данного концепта, сотрудники компании Icon были не совсем уверены в жизнеспособности идеи. Генеральный директор компании Бретт Хаглер говорил, что поначалу относился скептически к технологиям 3D-печати.

Чтобы быть уверенными в реальности осуществления намеченного замысла, сотрудникам компании пришлось провести множество тестов на надежность и функциональность будущих конструкций.

В ближайшее время стоимость домов может снизиться до 3500 долларов. В пересчете на наши деньги такое жилье будет стоить порядка 200000 рублей.

Возможно, через некоторое время, мы сможем наблюдать подобные инновации и в российских реалиях.

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