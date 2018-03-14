Мирей Матье: Путин — великий президент, Слуцкий — настоящий джентльмен

Источник: Daily Storm

Музыка, футбол, Санкт-Петербург, Пушкин, Чайковский… Все это — о любви известной французской певицы, снискавшей мировую славу, Мирей Матье. Несмотря на непростую международную ситуацию, в разгар санкций она приехала с концертами в Россию, которую полюбила всем сердцем с первого взгляда. Накануне своего концерта в Кремлевском дворце Мирей Матье дала эксклюзивное интервью специальному корреспонденту «Шторма» Наталье Башлыковой.

— Мадмуазель Матье, Вы приехали выступать в Россию в разгар давления и жесткой критики нашей страны со стороны Запада. Почему Вас это не останавливает?

— Вы знаете, я приехала в Россию, как приезжаю всегда. Как артист и большой друг вашей страны. Вообще, у меня с Россией большая история любви. Я только что вернулась из Санкт-Петербурга, где выступала с концертом. Я обожают этот город, обожаю российскую публику, и я ее страстно люблю. Вообще, я никогда не занималась политикой, я всегда пела. Считаю, что если бы все люди на земле вместо политики занимались музыкой, то между людьми была бы вечная история любви, и это было бы прекрасно.

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— За что Вы так полюбили Россию? Вы часто бываете в Москве и Санкт-Петербурге, какой город Вам нравится больше и с чего началась эта история любви?

— Конечно, я не в первый раз в вашей стране. В первый раз я приехала во времена Советского Союза. И это сразу была встреча с замечательной публикой. Тогда я приехала не одна. Это была большая труппа концертного театра «Олимпия». Нас было 100 человек в сопровождении знаменитого оркестра Поля Мориа. В этой труппе были и танцоры, и певцы, и юмористы. И все сразу влюбились в вашу страну.

Вы меня спрашиваете, какой город я люблю больше: Москву или Санкт-Петербург? Я никогда не смогу ответить на этот вопрос.

Когда я приезжаю в Санкт-Петербург, я всегда восхищаюсь культурной составляющей этого города. Это действительно северная Венеция, и Вы, наверное, слышали мою песню о Санкт-Петербурге, где я пою: Pétersbourg, tu ressembles à Venise en robe du nord… Санкт-Петербург, ты похож на Северную Венецию, в северном одеянии. Я люблю тебя, твои золотые купола, твои золотые листья осени, когда я приезжаю сюда в это время.

Ну, а что касается Москвы, ее я люблю так же, потому что каждый раз, когда я посещаю Красную площадь, я восхищаюсь собором Василия Блаженного, и каждый раз в моей голове только одно слово: «Восхитительно!».

— Любовью пронизано все Ваше творчество, все Ваши песни. Что значит любовь в Вашей жизни?

— Я считаю, что любовь — все в нашей жизни. Без любви вообще ничего не может существовать. Причем я воспринимаю любовь не только как любовь между мужчиной и женщиной. Любовь может быть как дружба, любовь может быть платонической. Вообще, для меня это очень красивое слово. Вот в русском языке тоже есть слово «Амур». У вас даже есть такая река на Дальнем Востоке. Очень красиво звучит это слово и по-русски — «любовь»… Вообще, я люблю когда говорят «Я тебя люблю» на разных языках: ti amo, ich liebe dich, I love you, je vous aime… Все это очень красиво звучит, потому что сама любовь очень красива.

— У Вас в России очень много друзей. Одним из них является известный российский политик, депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Недавно он был обвинен в домогательствах к журналисткам. Якобы с его стороны это было неоднократно. Эта информация его очень сильно дискредитировала. Но нам интересно знать Ваше отношение к этой ситуации.

— Да, действительно, я слышала про эту историю.

Прежде всего хочу сказать, что Леонида Слуцкого я знаю очень хорошо, и на самом деле это мой большой друг.

Когда я услышала эту новость, я была абсолютно потрясена. И я протестую против этой лживой кампании, потому что прекрасно знаю этого человека.

И я знаю, что Леонид не способен на такие действия. Я знаю его как человека очень деликатного, вежливого, тактичного. Я, кстати говоря, очень хорошо знаю и его семью. Мы неоднократно общались, и я всегда чувствовала, что Леонида проявляет большое уважение к женщине. Я певица, я никогда не занималась политикой и с Леонидом никогда о ней не говорила. Но я не могу принять то, что сейчас о нем говорят некоторые средства массовой информации. И еще раз хочу повторить, что это очень галантный человек, настоящий джентльмен.

Конечно, между женщиной и мужчиной может возникнуть какая-то симпатия, но здесь имеется определенная грань, которую Леонид никогда не перейдет.

В этом смысле, я думаю, что Леонид никогда не спутает одно с другим.

— У Вас очень много поклонников не только в России, но и во всем мире. Известно, что мода — очень капризная женщина. Как Вам удается оставаться так долго на пике популярности? Есть ли у Вас какой-то особенный секрет?

— Вы знаете, мне всегда нравилось путешествовать и открывать для себя новые культуры. И мне кажется, что публика это чувствует. Поэтому тут особого секрета нет. Вы сказали, что я много пою о любви. Да, действительно, это так, потому что это понятно людям во всем мире. Причем я делаю это всем сердцем. Я француженка, и когда приезжаю в другую страну, то все знают, что я из Франции. Я никогда не говорила о том, что являюсь гражданкой всего мира. Я несу французскую культуру. Возможно, публике это нравится. А, возможно, ей нравится мой голос. И я от этого абсолютно счастлива. Счастлива приезжать в другие страны, счастлива приезжать в Россию, в Москву, и с нетерпением жду встречи со своей публикой.

— Какие у Вас творческие планы? Что Вы думаете о будущем: может быть, Вы хотели бы спеть с кем-нибудь в дуэте или творческом союзе?

— После концертов в России меня ожидает большое турне по Германии. Но я хочу с Вами поделиться очень сокровенным своим проектом. Дело в том, что после того как моя мама ушла из жизни, я хотела сделать ей подарок. Она всю жизнь любила классическую музыку. Эта музыка была очень важным элементом ее жизни. В течение последних двух лет я работала над диском, где исполняю классические произведения. Это сочинения Форе, Моцарта, Генделя и, между прочим, Петра Ильича Чайковского, композиции которого я исполняю как на французском, так и на русском языке. Поэтому вскоре этот диск выходит, и Вы впервые услышите мое исполнение Чайковского.

— А есть ли у Вас любимая русская песня, которая Вам особенно нравится?

— Да, Вы знаете, я исполняю несколько песен на русском языке. Кстати, мне сказали, что в ближайшее время мне будет вручена премия имени Пушкина, я очень благодарна за такую высокую оценку.

Я всегда пела две самые известные русские песни — «Очи черные» и «Подмосковные вечера», кстати, не только в России.

Когда я приезжаю в другие страны, то я тоже исполняю эти две песни.

А вообще, я исполняю песни на девяти иностранных языках. И я думаю, что публика мне за это благодарна. Я чувствую, что публику всегда трогает, когда я исполняю песню на другом языке, на языке этой страны. И я это делаю также и для себя, потому что пытаюсь понять культуру этой страны. При этом я чувствую трепет сердец в ответ на мое исполнение. Кстати, песня «Очи черные» популярна не только в России, но и во всем мире. Но моя мечта наконец-то исполнилась, теперь я могу исполнять и классическую музыку, особенно Чайковского. Петр Чайковский — это совершенно уникальный, потрясающий композитор.

— Когда Вы бываете в России, то зачастую встречаетесь с Владимиром Путиным. Будет ли такая встреча в этот раз, ведь Вам наверняка известно, что сейчас в России проходят выборы? С кем Вы поддерживаете отношения из российских знаменитостей?

— У меня много друзей среди российских политиков. Я Вам говорила, что Леонид Слуцкий мой большой друг, и вся семья Леонида Слуцкого мои друзья, и Леонид Слуцкий также хорошо знает моих сестер.

Да, действительно, мне выпала большая честь встречаться с Владимиром Путиным. Я считаю, что это великий президент.