Мэр Омска спела про про белую вишню
Оксана Фадина открывала центр народного творчества.
Оксана Фадина открывала центр народного творчества.
Сегодня, 14 марта, на улице 2-й Производственной, 37, открылось Городское
Оксана Фадина решила не ограничиваться ролью простого зрителя на открытии культурного центра. Праздник, запланированный как очередное официозное мероприятие, мэр оживила собственным участием. После того, как народный ансамбль «Русь» исполнил для нее романс «Очи черные», глава города обратилась к колоритному мужчине с бородой и аккордеоном.
Она уточнила у музыканта, знает ли он песню «Расцвела под окошком белоснежная вишня». Когда тот начал играть, Оксана Николаевна запела. Как выяснилось, со слухом и голосом у омского мэра все в полном порядке. Видимо, сказалось музыкальное прошлое — в детстве она шесть лет занималась в музыкальной школе как раз по классу аккордеона. Фадина даже рассказала, что помнит, что такой инструмент весит примерно 18 килограммов.
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