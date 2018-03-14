Мэр Омска спела про про белую вишню

Сегодня, 14 марта, на улице 2-й Производственной, 37, открылось Городское концертно-творческое объединение, где разместилась единая базой для муниципальных концертных коллективов. Под одной крышей будут находиться ансамбль танца, камерный оркестр, камерный ансамбль, концертный хореографический коллектив и хореографический ансамбль.

Оксана Фадина решила не ограничиваться ролью простого зрителя на открытии культурного центра. Праздник, запланированный как очередное официозное мероприятие, мэр оживила собственным участием. После того, как народный ансамбль «Русь» исполнил для нее романс «Очи черные», глава города обратилась к колоритному мужчине с бородой и аккордеоном.

Она уточнила у музыканта, знает ли он песню «Расцвела под окошком белоснежная вишня». Когда тот начал играть, Оксана Николаевна запела. Как выяснилось, со слухом и голосом у омского мэра все в полном порядке. Видимо, сказалось музыкальное прошлое — в детстве она шесть лет занималась в музыкальной школе как раз по классу аккордеона. Фадина даже рассказала, что помнит, что такой инструмент весит примерно 18 килограммов.