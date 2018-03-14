Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меркель подписала план отказа от российского газа
Убийца российских С-400 готовится выйти на арену
Владимир Таточенко: «Коклюш – это не просто безвредный кашель»
В театре назвали причину смерти Олега Табакова
Жена Михаила Ефремова оправдывает скандальное поведение мужа
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
Меркель подписала план отказа от российского газа
Украинский десантник напал на телеведущего Шейнина
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Сын Табакова обратился с просьбой ко всем – СМИ
Интервью с Путиным может сломать карьеру репортера
Регина Тодоренко откровенно рассказала о возлюбленном
Мария Аронова вышла замуж после 20 лет отношений
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
15Юбилейный «Оскар»
14:44 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии зима не сдается: синоптики прогнозируют мокрый снег, гололед и сильный ветер

УФА, 14 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Несмотря на наступление календарной весны, зима в Башкортостане не спешит сдавать свои позиции. В конце текущей рабочей недели по региону начнет увеличиваться вероятность осадков в виде снега и мокрого снега.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: 55% 756 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Башинформ

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 16 марта, местами по республике пройдет небольшой снег, днем в северо-западных районах до умеренного. Ветер усилится до 17 м/с.

В субботу, 17 марта, погодные условия ухудшатся: ночью снег ожидается в большинстве районов, днем небольшой мокрый снег. В отдельных местах прогнозируется гололед, на дорогах гололедица, снежный накат. Преобладающая температура в дневные часы 0,-5 градусов.

Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Рустэм Хамитов: «Ввод Затонской ТЭЦ в эксплуатацию – это историческое событие»
Песков: Кремль не приемлет языка ультиматума со стороны Лондона
В Британии в возрасте 76 лет скончался ученый Стивен Хокинг
Каши переел. Что стало с самым сильным мальчиком в мире
ВЭБ назвал сроки повышения пенсионного возраста в России
Как эволюционирует женское белье в эпоху борьбы с харрасментом
ООН составила рейтинг самых счастливых стран мира
Володин: санкции Запада в отношении РФ напоминают «агонию»
Спорт
Битва при Барселоне: все против Конте Испанская "Барселона" и английский "Челси" разыграют вторую часть драматичного триллера в 1/8 финала Лиги чемпионов на "Камп Ноу"
Авто
В ожидании премьеры: 5 фактов о новом Volkswagen Touareg Следующее поколение внедорожника Volkswagen вот-вот рассекретят — это случится 23 марта в Пекине. А пока фольксвагеновцы устроили в Испании закрытый предпоказ: прототипы в лёгком камуфляже и немного езды по асфальту
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову Коллеги и друзья вспоминают легендарного артиста и выражают свои соболезнования
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Минстрой утвердил стоимость жилья для регионов России
Петербуржцы пошутили над «фонтанами» в городе (видео)
Блогер отыскал самый маленький гостиничный номер в мире
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
Шесть знаменитых пар, чей брак спасли дети Рождение и воспитание ребенка – это радость и гордость, но в то же время – колики, зубы, прививки
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь