В Башкирии зима не сдается: синоптики прогнозируют мокрый снег, гололед и сильный ветер
УФА, 14 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Несмотря на наступление календарной весны, зима в Башкортостане не спешит сдавать свои позиции. В конце текущей рабочей недели по региону начнет увеличиваться вероятность осадков в виде снега и мокрого снега.
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